Amitabh Bachchan écrit une note émouvante pour le regretté acteur Dilip Kumar

La mort de Dilip Kumar marque la fin d’une époque à Bollywood. Non seulement sa famille et ses amis ont été dévastés par sa mort, mais Bollywood aussi. En commémoration du grand acteur, des célébrités ont exprimé leurs condoléances et écrit des messages aimables.

Se souvenant de Dilip Kumar, Amitabh Bachchan est allé sur son blog et a écrit des mots sincères pour lui.

Il a écrit : « Le nom qui flottait dans ce vide a soudainement pris forme, juste là sur l’écran en face de moi .. grand et en noir et blanc .. ce nom, ce visuel souvent répété à l’inverse .. DILIP KUMAR . . il y avait quelque chose en sa présence .. quand il est apparu tous les autres sont devenus un flou .. quand il a parlé, tu te sentais bien, convaincu .. et tu es revenu avec tout ce foyer .. et il est resté avec toi, » » Après une longue contemplation qui m’a conduit à la crainte et à l’excitation frissonnante, j’ai décidé de l’approcher pour un autographe .. mais pas de livre d’autographes .. donc de nouveau dans la rue, un livre acheté et à nouveau à l’intérieur du restaurant et le soulagement de le retrouver encore là .. la marche jusqu’à lui .. il est la conversation concentrée .. je lui pousse mes mots en général et le livre en main .. il n’y a pas de réaction .. il n’a même pas regardé moi ou le livre .. et après un court moment s’est éloigné , est sorti par la porte et est parti .. le livre d’autographes toujours dans mes mains vacantes .. l’autogr aph book n’était pas important du tout .. c’était sa présence .. c’est tout, »

Parlant de la personnalité de Dilip Kumar, Amitabh a partagé: « Vous n’avez jamais trouvé un seul élément déplacé lorsqu’il a joué à l’écran ou dans son apparition non publique, ou même l’apparition publique. le mot était comme de la poésie .. le graphique et le ton, les pauses le tir rapide, la course d’un train, ce verre de la douleur et les expressions sans conséquence et conséquentes de l’apprentissage.

Décrivant comment il se sentait devant sa dépouille mortelle, il a écrit : « Je me tiens devant ce monticule sur la terre, fraîchement creusé… quelques guirlandes et fleurs éparpillées sur le monticule… et personne autour de lui… il dort dessous .. sous la terre de son port .. c’est paisible et tranquille .. cette grande présence .. cette montagne de talent .. ce visionnaire créatif grégaire .. cette excellence de l’excellé .. l’ultime .. maintenant réduit à un petit monticule de tombe .. il est parti.

Il a conclu sa note par: « L’histoire sera toujours .. avant Dilip Kumar après Dilip Kumar .. c’est ainsi qu’il en a toujours été .. maintenant plus que jamais. »

Pour les inconnus, Dans le film Shakti de 1982, Pour les inconnus, dans le film Shakti de 1982, Dilip Kumar et Amitabh Bachchan ont joué le rôle du père et du fils. C’était la seule fois où les deux écrans partageaient l’espace. Le film a été écrit par Salim-Javed et réalisé par Ramesh Sippy.