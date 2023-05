Après qu’Amitabh Bachchan ait partagé une photo d’une balade à vélo avec un inconnu sans casque, plusieurs internautes ont soulevé la question sur les réseaux sociaux auprès de la police de Mumbai, qui a déclaré avoir informé la police de la circulation de Mumbai. Maintenant, Senior Bachchan a donné une clarification sur toute la rangée en disant qu’il était juste en train de « s’amuser » sur le vélo d’un membre d’équipage sans se déplacer nulle part.

Amitabh Bachchan a expliqué toute la situation dans son dernier article de blog. « Aahhhhhhh…l’impuissance du contenu…Beaucoup de photo de vélo…! Comment tu te déplaces dans la rue avec un inconnu? Pas de sécurité? Tu es aimée prends soin de toi? Et puis… PAS DE CASQUE!!! Le fait est qu’il s’agit d’un tournage en extérieur dans la rue de Mumbai. »

« C’est dimanche, autorisation formelle prise pour tirer sur une voie du domaine Ballard… autorisation demandée pour dimanche car tous les bureaux sont fermés et il n’y a ni public ni circulation. Une voie dans la région BLOQUÉE par l’autorisation de la police pour tirer… .la voie à peine 30-40 mètres…La robe que je porte est mon costume pour le film…Et je ne fais que m’amuser en montant sur le vélo, d’un membre de l’équipe…ne bougeant même pas, mais donnant l’impression que je voyageais pour gagner du temps (emoji riant) », a encore écrit l’acteur de 80 ans.

Bachchan a en outre ajouté qu’il opterait pour une balade à vélo en cas de ponctualité suivant toutes les règles de circulation, ajoutant qu’il avait même été vu Akshay Kumar faire de même. Il a écrit : « Mais oui, je le ferais s’il y avait un problème de ponctualité et je porterais un casque et suivrais toutes les règles et réglementations des directives de circulation… Je ne suis pas le seul à faire ça… j’avais vu Akshay Kumar faire cela pour se rendre à l’heure à l’endroit… portait un casque, etc… sur le vélo de son agent de sécurité… personne ne pouvait le reconnaître et c’était rapide et efficace et cela a bien fonctionné. »

La mégastar a même réagi à ceux qui l’ont attaqué sur les réseaux sociaux en concluant : « Merci à tous pour votre inquiétude, votre attention, votre amour, votre fessée et votre trolling. règles… Je ne… vous aimais pas tous ».





Pendant ce temps, sur le front du travail, Big B sera vu ensuite dans une apparition spéciale dans Ganapath, The Umesh Chronicles et Ghoomer. Il a également le film pan-indien Project K avec Prabhas et Deepika Padukone, qui devrait sortir en salles le 12 janvier 2024.

