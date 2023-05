Amitabh Bachchan dit qu’il est « arrêté », partage une photo avec une camionnette de police après une balade à vélo sans casque, les fans disent : Don ko pakadna…

Amitabh Bachchan partage une photo avec un fourgon de police, dit qu’il est « arrêté » après une balade à vélo sans casque

Après qu’Amitabh Bachchan ait partagé une photo d’une balade à vélo avec un inconnu sur les réseaux sociaux sans casque, plusieurs utilisateurs ont tagué la police de Mumbai pour qu’elle agisse. Réagissant à la même chose, l’acteur a précisé qu’il ne faisait que « s’amuser » sur le vélo d’un membre de l’équipe sans se déplacer. Maintenant, l’acteur a partagé une nouvelle photo avec un fourgon de police disant qu’il était « arrêté ».

Vendredi, Amitabh Bachchan s’est rendu sur son Instagram et a partagé une photo de lui debout près d’un fourgon de police. L’acteur a légendé la photo ‘.. arrêté…’. L’acteur a été vu portant un pantalon noir et une chemise à carreaux et a donné une expression triste et intense.





Les internautes ont été divisés après avoir vu le message de l’acteur. L’un des commentaires disait: « Bhootnath ko koi arrête nahi kar sakta. » Un autre a écrit : « Aakhir kar Don ko Mumbai police ne pakad hi liya ». Un autre a dit : « Don ko pakdna mushkil hi nahi namumkin hai ». Un autre a écrit : « dekha aapni laparwahi ka nateeja ».

Plus tôt, Amitabh Bachchan a posté une photo de lui en train de faire une balade à vélo avec un inconnu sans casque. Les internautes ont tagué la police de Mumbai pour qu’elle prenne des mesures contre l’acteur pour avoir enfreint les règles de la circulation. Cependant, réagissant à la même chose, l’acteur a déclaré: « Aahhhhhhh … l’impuissance du contenu … Beaucoup fait de l’image du vélo …! Comment vous déplacez-vous dans la rue avec un étranger? Pas de sécurité? Tu es aimé prends soin de toi. Et puis… PAS DE CASQUE !!! Le fait est qu’il s’agit d’un tournage en extérieur dans la rue de Mumbai.

Pendant ce temps, Amitabh Bachchan sera ensuite vu dans le film Ganpath-Part 1 dirigé par Vikas Bahl. Le film met également en vedette Tiger Shroff, Kriti Sanon et Elli Avram dans des rôles clés. Le thriller d’action de science-fiction devrait sortir en salles le 20 octobre. Il a également le projet K de Nag Ashwin dans le pipeline qui met également en vedette Deepika Padukone, Prabhas et Disha Patani. Le film devrait sortir en 2024.

