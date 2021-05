Amitabh Bachchan devrait revenir avec la saison 13 de «  Kaun Banega Crorepati  »

Amitabh Bachchan est prêt à revêtir à nouveau le chapeau de l’hôte pour la treizième saison du jeu télévisé très apprécié «Kaun Banega Crorepati».

Les créateurs de l’émission – Sony TV Entertainment a annoncé jeudi la nouvelle sur son compte Instagram officiel en publiant une vidéo teaser de l’émission.

Le clip s’ouvre avec Big B à l’affût d’un concurrent qui s’assiéra en face de lui sur la sellette. On l’entend dire: « Kabhi socha hai ki apke ou apke sapno ke hêtre ka fasla kitna hai – adolescent aksharo ka- Koshish »

La mégastar annonce alors que les inscriptions pour l’émission débuteront le 10 mai.

Parallèlement à la vidéo, les créateurs ont également publié une légende qui se lit comme suit: « Aap ke aur aap ke sapno tak ka faasla ab ho sakta hai poora. Keejiye koshish aur leejiye apne sapno ki ore pehla kadam #KBC ke saath. Shuru ho rahe hai # Inscriptions KBC13 ke sawaal aur 10 mai se. @Amitabhbachchan «

«Kaun Banega Crorepati; est un jeu télévisé basé sur le programme britannique « Who Wants to Be a Millionaire? » Le spectacle est aimé par les fans de la superstar vétéran à travers le pays. Le spectacle a commencé en 2000 et depuis lors, a eu 12 saisons, la 13e édition étant actuellement en phase de production.

Dans le même ordre d’idées, lors du tournage de la 12e saison de KBC en juillet 2020, l’acteur et son fils Abhishek Bachchan ont tous deux reçu un diagnostic de COVID-19 – le moment où l’Inde assistait à la première vague de l’infection mortelle.

Cependant, dès que Big B s’est remis de l’infection, il est retourné sur les plateaux et a commencé à tirer en respectant tous les protocoles de sécurité.

Pendant ce temps, sur le plan du travail, Amitabh Bachchan a récemment été choisi pour l’adaptation indienne de «The Intern» face à Deepika Padukone. En dehors de cela, il a des films comme «Jhund», «Brahmastra», «Goodbye», «May Day» et plusieurs autres en préparation.