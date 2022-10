Amitabh Bachchan dévoile son affiche de personnage du film de Sooraj Barjatya, Dharmendra réagit

Amitabh Bachchan fête ses 80 ans le 11 octobre. Un jour avant sa journée spéciale, l’acteur de Piku a dévoilé l’affiche de son personnage de son prochain film Uunchai le lundi 10 octobre. L’acteur porte une veste en fourrure, une casquette et des sommets de montagne. peut être vu derrière lui.

Partageant son look, Big B a écrit : “Celui-ci de @rajshri est spécial. Retrouvez-moi en tant qu’Amit Shrivastava dans #Uunchai le 11.11.22. Ce film de #SoorajBarjatya célèbre la vie et l’amitié. Réservez la date pour @uunchaithemovie”. Le film, qui met également en vedette Boman Irani, Anupam Kher, Parineeti Chopra, Danny Denzongpa et Neena Gupta, entre autres, sortira en salles le 11 novembre.





Sooraj Barjatya, qui dirige Rajshri Productions, fait son retour à la réalisation après sept ans avec Uunchai puisque son dernier réalisateur était la vedette de Salman Khan Prem Ratan Dhan Payo en 2015. Le cinéaste a déjà réalisé des blockbusters tels que Hum Aapke Hain Koun..! , Maine Pyar Kiya et Hum Saath-Saath Hain.

Après avoir vu l’affiche, Dharmendra a fait un tweet séparé qui disait : “Amit, je t’aime. J’ai appris de la production de Rajshiri que tu fais un film avec eux. Génial. L’acteur le plus talentueux et la meilleure maison de production ensemble. Je vous souhaite à tous le meilleur”. Parallèlement à son tweet, l’acteur de Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani a partagé une photo de Sholay, qui mettait en vedette les deux acteurs vétérans ensemble.

Amit, je t’aime. J’ai eu des nouvelles de RajShiri production que vous faites un film avec eux. Super . L’acteur le plus talentueux et la meilleure maison de production ensemble. Je vous souhaite le meilleur pic.twitter.com/Yg5wIEQaqM– Dharmendra Déol (@aapkadharam) 10 octobre 2022

Uunchai est la cinquième sortie d’Amitabh cette année. La première sortie en salles de la mégastar a été le drame sportif Jhund en mars. Puis, en avril, il a joué avec Ajay Devgn dans le drame d’enquête aérienne Runway 34. Bachchan a joué le gourou brahmanche dans l’épopée d’aventure fantastique Brahmastra, dirigée par Ranbir Kapoor et Alia Bhatt, en septembre et sa sortie la plus récente était le drame familial Goodbye en octobre qui a marqué les débuts à Bollywood de Rashmika Mandanna. Big B a également été vu dans une petite apparition dans Chup: Revenge of the Artist et a raconté le drame romantique Radhe Shyam de Prabhas et Pooja Hegde.