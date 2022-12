Amitabh Bachchan devient ému alors qu'Abhishek Bachchan remporte le prix du meilleur acteur pour Dasvi: "Vous avez été ridiculisé, ridiculisé, moqué mais ..."

Il est indéniable qu’Abhishek Bachchan a toujours été la cible de critiques brutales depuis son entrée dans l’industrie cinématographique. L’acteur a souvent fait face à la comparaison avec son père mégastar Amitabh Bachchan et sa femme au succès mondial Aishwarya Rai Bachchan. Alors qu’Abhishek a remporté le prix du meilleur acteur pour sa sortie OTT Dasvi, Amitabh est devenu très ému en se rappelant comment son fils a été ridiculisé et moqué pendant toutes ces années.

Frottant le succès d’Abhishek au nez de ses détracteurs, Big B a tweeté : “Ma fierté… ma joie… vous avez prouvé votre point de vue… vous avez été ridiculisé, ridiculisé, moqué… mais vous avez montré votre courage en silence, sans aucun tom tomming. .. tu es et tu seras toujours le MEILLEUR.” Non seulement Abhishek a remporté le prix du meilleur acteur aux prix Filmfare OTT, mais Dasvi a également remporté le prix du meilleur film.

T 4503 – Ma fierté .. ma joie .. vous avez prouvé votre point de vue .. vous avez été ridiculisé, ridiculisé moqué .. mais vous silencieusement sans aucun tom tomming, a montré votre courage .. vous êtes et serez toujours le MEILLEUR .. pic.twitter.com/SaJFGrtABp Amitabh Bachchan (@SrBachchan) 22 décembre 2022

Pendant ce temps, Abhishek est prêt à revenir à la deuxième saison de Breathe: Into the Shadows qui regorge d’action et de sensations fortes. Le thriller psychologique verra également Nithya Menen, Saiyami Kher et l’enfant artiste Ivana Kaur reprendre leurs rôles avec Amit Sadh et l’entrée d’un nouveau personnage interprété par la célèbre Pitchers Naveen Kasturia.

Abhishek accueillera également l’Académie internationale du film indien connue sous le nom d’IIFA, qui revient avec sa 23e édition à Abu Dhabi du 9 février au 11 février 2023. L’acteur partagera la scène avec ses co-animateurs Farhan Akhtar et Maniesh Paul. . La prochaine édition verra également de grandes stars telles que Salman Khan, Varun Dhawan, Karan Johar, Kriti Sanon et bien d’autres encore.