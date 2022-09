Amitabh Bachchan demande à Ranbir Kapoor de “libérer le feu” dans le dernier clip du film

Une toute nouvelle bande-annonce du prochain film de Karan Johar, Brahmastra, est sortie. Le film, qui met également en vedette Alia Bhatt, Amitabh Bachchan, Nagarjuna Akkineni et Mouni Roy, met en vedette Ranbir Kapoor dans le rôle principal. Le nouveau teaser présente un tout nouveau contenu qui comprend plus de scènes d’action.

Amitabh avertit le Shiva de Ranbir Kapoor du désastre imminent pour l’humanité. Le maléfique Mouni, cependant, parcourt le monde à la recherche des pièces manquantes tout en implorant Lord Brahma de l’aider.





Shiva a été chargé de la tâche vitale d’assurer la sécurité du dernier composant du Brahmastra, allant même jusqu’à utiliser ses superpuissances enflammées pour éloigner les adversaires. En plus de travailler avec Vanarastra et d’autres, il doit également travailler pour protéger sa petite amie Isha des chutes semblables à celles subies par Gwen Stacy.

On voit Vanarastra avancer au-dessus des villes dans plus de scènes. Bien qu’il soit vêtu d’un pyjama blanc, des photos divulguées antérieurement ont révélé qu’il était Shah Rukh Khan. La dernière vidéo comprend également des séquences liées à Vanarastra, mais le visage de SRK est toujours caché.

Brahmastra Part One: Shiva, financé par Dharma Productions et Star Studios, devrait sortir dans les salles le 9 septembre en hindi, tamoul, télougou, malayalam et kannada. SS Rajamouli, qui a livré des blockbusters pan-indiens tels que les séries RRR et Baahubali, présentera le film dans toutes les langues du sud de l’Inde.

Vendredi, l’équipe Brahmastra a tenu une conférence de presse spéciale à Hyderabad avec la star de RRR Jr NTR comme invité principal. Jr NTR a présenté ses excuses à ses fans et aux médias après l’annulation du grand événement de pré-sortie du film, qui devait se tenir à Ramoji Film City à Hyderabad, pour des raisons de sécurité.