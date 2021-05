Amitabh Bachchan commande 50 concentrateurs d’oxygène à la Pologne et fournit des ventilateurs à BMC en pleine crise COVID | Nouvelles des gens

Mumbai: Megastar Amitabh Bachchan a partagé vendredi le processus « ardu » consistant à se procurer des concentrateurs d’oxygène et des ventilateurs pour le don, affirmant que chaque effort individuel contribuait grandement à la lutte contre la pandémie de coronavirus.

Donnant une mise à jour sur le Care Center de Delhi Rakabganj Gurudwara pour lequel il avait fait don de Rs 2 crore, Bachchan a dit que l’installation compte actuellement 300 lits, qui seront portés à 400.

« Cet établissement apporte des secours gratuitement – soins au lit, médicaments alimentaires et soins médicaux », a écrit l’acteur de 78 ans sur son blog.

L’acteur vétéran a également annoncé qu’il avait contribué à un autre établissement de soins COVID à Juhu à Mumbai, qui est maintenant prêt et sera opérationnel dans une journée.

Il a exprimé sa gratitude au gouvernement polonais, au maire de la ville de Wroclaw, à l’ambassadeur de l’Inde à Varsovie et à LOT Polish Airlines pour leur soutien dans l’acquisition de concentrateurs d’oxygène.

« L’appel général des endroits qui avaient besoin d’aide avait été pour le besoin urgent de concentrateurs d’oxygène. Ceux-ci sont et étaient difficiles à se procurer. Quand je n’obtenais aucune source immédiate pour les acquérir, mon ami et le consul indien en Wroclaw s’avança.

«Il a d’abord réalisé que la situation à laquelle nous étions confrontés envoyait un concentrateur portable d’O2 pour mon usage personnel d’urgence, mais je l’ai dissuadé. Quand il a insisté, j’ai dit que si vous m’envoyiez, je le donnerai à tout institut qui besoin immédiat », a-t-il déclaré.

Bachchan a déclaré que le consul indien à Wroclaw lui avait recommandé le nom et les coordonnées d’une société polonaise qui fabrique des concentrateurs d’oxygène et il a décidé de passer une commande de 50 unités, qui seront expédiées le 15 mai.

«C’est très humiliant et rempli du véritable esprit de rassemblement et de démonstration en tendant la main à l’humanité et à ceux qui souffrent», a-t-il déclaré, ajoutant qu’il achèterait 50 autres concentrateurs d’oxygène et les donnerait à un hôpital.

Bachchan a également déclaré que la demande de ventilateurs était tout aussi aiguë et qu’il avait passé une commande de 20 unités.

Jusqu’à présent, dix ont été livrés à la municipalité de Brihanmumbai et à quelques hôpitaux municipaux de la ville, tandis que le reste sera reçu d’ici le 25 mai et distribué aux hôpitaux dans le besoin, a-t-il ajouté.

«Le BMC, quand j’ai dit que je souhaitais faire un don pour la cause, m’a dit de ne pas donner d’argent, mais de leur procurer des ventilateurs. Cela a également été une tâche ardue, mais heureusement une autre agence a fait un pas en avant et m’aide avec ma commande », dit-il.

« Des concentrateurs d’oxygène ont également été commandés auprès d’une autre source et environ 60 d’entre eux devraient arriver dans quelques jours », a-t-il ajouté.

Plus tôt cette semaine, Bachchan a partagé une note détaillée sur une partie du travail caritatif qu’il a effectué pour le soulagement du COVID-19 ainsi que pour les agriculteurs et les martyrs de l’attaque terroriste de Pulwama.

La note est venue en réponse à ses détracteurs qui ont appelé des célébrités sur les réseaux sociaux pour ne pas aider les gens au milieu de la grave crise sanitaire dans le pays.

Bachchan a déclaré qu’il continuerait à offrir aide et assistance aux endroits où cela est le plus nécessaire.

« C’est le COMBAT que nous devons tous combattre chaque heure … Ce combat que nous devons gagner et si Dieu le veut nous le ferons. Le combat dans son sens littéral est souvent considéré comme le fait de mettre des gants de boxe dans un ring ou un combat de lutte avec ce virus. C’est une approche idiote. La volonté est le combat », a écrit la star vétéran.

« Chaque effort individuel compte … Même si c’est une petite goutte dans l’océan du besoin … Que toutes nos prières soient exaucées », a-t-il dit.

Prolongeant ses vœux pour le festival de l’Aïd, Amitabh Bachchan a dit qu’il prie pour la paix, le bonheur et la sécurité de tous.

« EID Mubarak … A tous les Ef de différentes parties du monde et prières au Tout-Puissant de nous donner Ses bénédictions », a-t-il dit.