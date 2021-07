Amitabh Bachchan chérit les écrits du père Harivansh Rai Bachchan dans le dernier post Instagram, fait allusion au projet à venir

Amitabh Bachchan a gardé son père Harivansh Rai Bachchan vivant dans ses souvenirs. Il chérit les moments passés avec lui et lit ses écrits assez souvent. L’acteur revient constamment au travail de son père et sourit comme se le rappelle. Beaucoup de ses œuvres ont été doublées et il aime les écouter et les lire. Il a publié jeudi une photo sur Instagram dans laquelle on peut le voir admirer les écrits de son père.

L’acteur a écrit en hindi, « पूज्य बाबूजी के लेखन से अपने आप को ज़्यादा दूर नहीं रखता ; और अब उनका उनका , अपने स्वर में (Je ne peux pas me tenir très loin des œuvres de mon père respecté… maintenant ses œuvres dans mon propre voix) »

Voir le post ici-

Sr. Bachchan a également écrit ses émotions dans son blog.

Il a dit : » Ne jamais tenir éloignés les travaux de ce cher Babuji .. toujours près et en compagnie maintenant de tout ce qui a été observé et entendu et du temps passé avec .. c’est une merveille combien des premiers restes avec l’un .. et le récent des années ou des jours d’heures qui viennent de s’écouler – un échec dans l’exercice du souvenir. »

Il a ajouté, « le regard de révérence .. de l’esprit .. de la grandeur et de son génie .. tous réunis dans cette nuit d’interprétation stimulée et jamais la satisfaction de celui-ci .. le besoin et le désir de vouloir le faire à nouveau .. jusqu’à ce qu’il tombe dans l’espace du bon ton graphique et du bon sentiment. »

Amitabh a également laissé entendre que les fans seront bientôt traités avec quelque chose. Il a écrit, « ce n’était que la nuit précédente et le travail qui s’est terminé tard s’est terminé dans le travail avec Babuji, pas pour un plaisir personnel – oui c’est toujours le cas, mais le travail avec Babuji a une connotation différente que j’espère dans le les jours à venir vous confronteront avec l’espérance qu’elle sera reçue avec la grâce avec laquelle elle a été rendue. »

« Chehre », « Jhund », « Brahmastra », « Mayday » et un remake du film hollywoodien « The Intern » font partie des prochains projets d’Amitabh Bachchan, ainsi qu’un film sans titre avec Prabhas et Deepika Padukone. Il a récemment terminé le tournage de « Au revoir », qui met également en vedette Rashmika Mandanna et Neena