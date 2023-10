Amitabh Bachchan : Big B surprend les fans à minuit et fête son anniversaire devant Jalsa [Watch Video]

Big B, l’emblématique Amitabh Bachchan, a célébré son anniversaire avec style et grandeur. Alors que le soleil se couchait sur Jalsa, sa résidence à Mumbai, l’atmosphère était électrique d’excitation. Impeccablement vêtu d’un costume pointu, Big B a fait une entrée fracassante, captivant la foule par son charisme. Des fans de tous horizons se sont rassemblés devant Jalsa, attendant avec impatience d’apercevoir leur superstar bien-aimée. L’air était rempli d’anticipation et de joie alors que Big B saluait gracieusement ses fans adorés, les comblant d’amour et d’appréciation. Son sourire contagieux et ses gestes chaleureux ont créé une expérience inoubliable pour toutes les personnes présentes. Ce fut une occasion mémorable, démontrant l’immense amour et l’admiration que les gens ont pour l’acteur légendaire. La célébration du 81e anniversaire de Big B témoigne de sa popularité durable et de la marque indélébile qu’il a laissée dans le cœur de millions de personnes.