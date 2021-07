Amitabh Bachchan assiste aux funérailles de son « idole » Dilip Kumar, son fils Abhishek Bachchan l’accompagne

L’acteur vétéran et icône de Bollywood Dilip Kumar est décédé mercredi à l’âge de 98 ans des suites de problèmes de santé liés à l’âge. Alors que l’industrie cinématographique pleurait sa disparition, plusieurs stars et politiciens, dont Shah Rukh Khan, Ranbir Kapoor, Karan Johar, sont arrivés à sa résidence à Mumbai pour lui rendre un dernier hommage.

Les derniers sacrements de l’acteur légendaire ont été célébrés aujourd’hui au cimetière musulman de Juhu à Santacruz West, vers 17 heures, avec tous les honneurs de l’État, comme l’avait déclaré le ministre en chef du Maharashtra, Uddhav Thackeray. Après les derniers sacrements, la mégastar Amitabh Bachchan est arrivée au Santacruz Kabristan pour rendre un dernier hommage à son « idole », Dilip Kumar. Il était également accompagné de son fils, Abhishek Bachchan.

Plus tôt dans la journée, Big B a partagé une photo de lui avec son Dilip Kumar avec une note émotionnelle. Il a écrit: « Mon idole Dilip Saheb .. perdu .. jamais avant jamais après .. « une époque épique a tiré des rideaux .. ne se reproduira plus jamais » Paix et duas .. «

Amitabh Bachchan s’est également adressé à Twitter pour présenter ses condoléances. « T 3958 – Une institution a disparu .. chaque fois que l’histoire du cinéma indien sera écrite, ce sera toujours ‘avant Dilip Kumar, et après Dilip Kumar’ .. Mes duas pour la paix de son âme et la force à la famille de supporter cette perte .. Profondément attristé », a-t-il écrit dans son tweet.

Amitabh et Dilip Kumar avaient partagé l’espace d’écran dans le film « Shakti » de 1983. Toute la fraternité du divertissement a pleuré la disparition du «roi de la tragédie de Bollywood».

Au cours de sa carrière de plus de six décennies, Dilip Kumar a apporté une grande contribution au cinéma indien. Il a joué dans plus de 65 films au cours de sa carrière et est connu pour ses rôles emblématiques dans des films comme ‘Devdas’ (1955), ‘Naya Daur’ (1957), ‘Mughal-e-Azam’ (1960), ‘Ganga Jamuna’ ( 1961), « Kranti » (1981) et « Karma » (1986). Son dernier film était ‘Qila’, sorti en 1998. Il laisse maintenant dans le deuil sa femme et acteur vétéran Saira Banu.