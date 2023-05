Amitabh Bachchan « arrêté » ? La photo de Big B avec une voiture de police de Mumbai au milieu d’une balade à vélo sans casque virale ; les fans disent, ‘Don ko pakadna…’

Dans une tournure choquante des événements, Amitabh Bachchan dit « arrêté ». Eh bien, l’acteur a partagé une photo debout à côté d’un Police de Bombay voiture. Et il a légendé le post en disant : « Arrêté ». Amitabh Bachchan peut être plein d’esprit mais le post et la légende sont inquiétants pour les fans, en particulier à cause des événements des deux derniers jours. Il se trouve qu’Amitabh Bachchan a été vu en train de faire de l’auto-stop. trajet d’un inconnu qui ne portait pas de casque. Big B avait partagé la photo en ligne en souvenir. Mais cela s’est retourné contre lui, semble-t-il.

La police de Mumbai a-t-elle vraiment arrêté Amitabh Bachchan ?

La photo d’Amitabh Bachchan debout à côté de la voiture de police a surpris tout le monde. Mais s’il est vraiment arrêté ou non, ce n’est pas confirmé. C’est juste la légende de la mégastar pour l’instant. Bien qu’Amitabh Bachchan semble arrêté dans certaines pensées. Jetez un œil au dernier post Instagram de l’acteur de Project K qui devient viral dans l’actualité du divertissement ici :

Les internautes réagissent à la photo « arrêtée » de Big B sur Instagram

Les internautes réagissent au message de la mégastar. Certains plaisantent et d’autres font germer le dialogue de l’acteur de Don qui est « Don Ko Pakadna Mushkil Hi Nahi Namumkin Hai ». Certains refusent tout simplement de croire que l’acteur puisse être arrêté. Découvrez les réactions ici :