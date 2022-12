Amitabh Bachchan, Anupam Kher et Boman Irani ne sortiront pas bientôt sur OTT, sachez pourquoi

Avec Amitabh Bachchan, Boman Irani, Anupam Kher et Parineeti Chopra dans les rôles principaux, Uunchai est sorti en salles le 11 novembre. Le film a marqué le retour de Sooraj Barjatya à la réalisation après sept ans et a été produit sous sa bannière locale Rajshri Entertainment.

La maison de production a publié une déclaration le mardi 6 décembre, remerciant le public d’avoir manifesté son amour pour le film et demandant à ceux qui n’ont pas encore vu Uunchai d’aller voir la même chose dans les salles, ajoutant que le drame émotionnel gagnerait. ne sera bientôt disponible sur aucune plateforme de streaming.

Leur note commençait ainsi : “Nous, les acteurs et l’équipe d’Uunchai de Rajshri, voudrions remercier chacun d’entre vous pour l’amour écrasant dont a fait preuve notre film. Un merci spécial à chaque membre du public qui est allé au théâtre avec sa famille et leurs proches et ont contribué à faire de “Uunchai” une expérience exclusive sur grand écran. Alors que “Uunchai” continue de tourner dans les salles au cours de sa 4e semaine, nous sommes, en tant qu’unité, fiers et humbles. C’est le désir de nos cœurs de voir “Uunchai ‘ ont une longue et solide course dans les salles et par conséquent, Uunchai n’aura pas de sortie en ligne très bientôt.

“Nous avons donné à Uunchai, 7 ans de passion, de travail acharné et surtout d’amour ! De sa conception à sa sortie, chaque jour, nous avons pensé à vous, notre public, et avons créé une expérience que nous voudrions que vous chérissiez et N’oubliez pas ! L’expérience de regarder un film sur grand écran est tout simplement magique ! Regarder une version piratée du film sur vos appareils électroniques ou retarder votre visionnage, attendre la mise en ligne du film, reviendrait à vous priver de cette expérience magique”, ça a continué.





La note se terminait par : “Alors, sortez aujourd’hui, allez dans un cinéma près de chez vous. Emmenez votre famille et vos amis. Revivez l’expérience de l’achat de billets. Célébrez Uunchai, célébrez à nouveau les films et les cinémas avec des cinéphiles connus et inconnus ! Remplissez les cinémas avec votre amour du cinéma ! En tant que réalisateurs, votre divertissement est notre seule motivation. À bientôt au cinéma !”.

En parlant de sa collection au box-office, le film se rapproche de Rs 50 crore brut au box-office mondial. Avant la sortie du film, le réalisateur Sooraj Barjatya avait déclaré qu’il ne s’inquiétait pas des recettes au box-office du film et avait ajouté que faire Uunchai avait été l’expérience la plus libératrice de sa vie.