Amitabh Bachchan achète un luxueux appartement en duplex d’une valeur de 31 crore Rs à Mumbai: rapports

Megastar Amitabh Bachchan est devenu le propriétaire d’une propriété somptueuse d’une valeur de Rs 31 à Mumbai. Selon les médias, le tentaculaire appartement en duplex s’étend sur une superficie de 5184 mètres carrés.

Amitabh aurait acheté la propriété en peluche, en décembre, mais ne l’a enregistrée qu’en avril. Selon un rapport de contrôle de l’argent, la propriété de l’appartement en duplex est estimée à 60 000 Rs par pied carré, et Bachchan a payé un droit de timbre de Rs 62 lakh.

Le document d’enregistrement de la propriété a été examiné par Money Control et selon lui, l’appartement est situé aux 27ème et 28ème étages et est également livré avec six parkings.

Il est intéressant de noter que le cinéaste Anand L Rai possède également un appartement en duplex d’une valeur de 25 crore Rs dans le même complexe et le rapport indique que l’acteur Sunny Leone a enregistré une propriété de 16 crore ₹ dans le même complexe le 28 mars.

Amitabh Bachchan reste avec sa famille dans son luxueux bungalow Juhu nommé «Jalsa». L’acteur avait précédemment révélé qu’il appartenait au cinéaste NC Sippy et qu’il l’avait « acheté et reconstruit ». Le Shehanshah de Bollywood possède des maisons nommées Prateeksha, Janak et autres.

« Chupke Chupke ‘, avec Hrishi Da, se rapprochant de 46 ans aujourd’hui .. cette maison que vous voyez sur la photo avec Jaya .. est maintenant Jalsa ma maison, achetée et reconstruite .. de nombreux films tournés là-bas – Anand, Namak Haram Chupke Chupke, Satte pe Satta, c’était la maison du producteur NC Sippy, alors… », a-t-il écrit dans un tweet.

Plus tôt ce mois-ci, l’acteur a déclaré que son bureau Janak avait été inondé et que les abris de certains membres du personnel avaient été emportés par le cyclone Tauk Tae.

Sur le plan du travail, Amitabh a été vu pour la dernière fois dans «Gulabo Sitabo», sorti sur Amazon Prime Video en 2020. L’acteur sera ensuite vu dans «Chechre», «Jhund», «Brahmastra», Mayday et Goodbye. L’acteur devrait également faire son retour sur les petits écrans avec la treizième saison de «Kaun Banega Crorepati».