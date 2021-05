Amitabh Bachchan achète un énorme duplex d’une valeur de Rs 31 cr avec six parkings, Sunny Leone sera son voisin ! | Nouvelles des gens

New Delhi: Megastar Amitabh Bachchan aurait acheté un nouvel appartement en duplex somptueux d’une valeur de 31 crore Rs à Mumbai. Il s’agit d’une propriété de 5 184 pieds carrés avec six parkings, qui a été achetée en décembre 2020 mais enregistrée en avril 2021.

Selon un rapport publié dans Moneycontrol.com, le projet Atlantis est réalisé par un constructeur de niveau 2, Crystal Group, conformément aux documents d’enregistrement initialement consultés par Zapkey.com. La nouvelle propriété chic de la star légendaire compte jusqu’à six parkings et se trouve respectivement aux 27e et 28e étages.

Et devine quoi? Les Bachchans ne sont pas les seules célébrités dans cet appartement. Selon le rapport, Sunny Leone a également enregistré son appartement au 12ème étage du même projet. Elle l’a acheté pour Rs 16 crore le 28 mars 2021, selon les documents d’enregistrement consultés par Zapkey.com.

De plus, le cinéaste ‘Zero’ Aanand L Rai a un duplex dans le même projet.

Sur le plan du travail, le célèbre quiz de Big B «Kaun Banega Crorepati 13» sera bientôt déployé. Il a Chehre avec Emraan Hashmi et Brahmastra avec Ranbir Kapoor et Alia Bhatt alignés pour la grande sortie.

On dirait que ça va être une demeure étoilée, que dire !