Amitabh Bachchan accueille les fans devant son bungalow à l’occasion de son 80e anniversaire

A l’occasion de ses 80 ans, la superstar de Bollywood Amitabh Bachchan a salué ses fans qui se sont rassemblés devant son bungalow afin de lui souhaiter.

Dans la vidéo partagée par le célèbre photographe Viral Bhayani, on peut voir Big B sortir de son bungalow pour rencontrer ses fans. Il les a accueillis les mains jointes et a salué ses fans. Le clip devient viral sur les réseaux sociaux.

Le jour de son anniversaire, l’acteur est allé sur son blog et a écrit: “Et un autre 365 .. et un autre commence .. comme beaucoup d’autres débuts .. des débuts sont nécessaires .. ils fournissent des fins .. et les fins ont besoin d’amour, de grâce et de soins pour être accompli ..” Il a ensuite remercié tous ses fans, qu’il appelle affectueusement sa famille élargie ou EF, pour l’avoir comblé de tout l’amour qu’il a reçu.

“Il m’est impossible de tenter ce que votre amour et votre affection signifient pour moi… alors je croise les mains et prie pour tous dans un esprit de généreuse gratitude.”

Lors de cette journée spéciale, des films comme Don, Deewaar, Kaalia, Amar Akbar Anthony, Kabhie Kabhie, Abhimaan, Kaala Patthar et d’autres sont sortis avec des salles combles à Mumbai. Cinéphiles et fans de Bachchan ont pris d’assaut les salles de cinéma, histoire de revisiter la magie et le charisme de la star.

Boman Irani est également un passionné de cinéma et est même allé au théâtre pour regarder le blockbuster de tous les temps de Manmohan Desai, Amar Akbar Anthony. comme d’autres cinéphiles, Irani adorait revoir les années 70 sur grand écran. Il a même partagé une vidéo de la projection, où les gens sifflent les dialogues d’Amitabh.