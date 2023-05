Amitabh Bachchan a trouvé l’étape de crochet emblématique de Jumma Chumma « vulgaire », voici comment Jaya Bachchan l’a fait

On doit vivre sous une pierre si l’on ignore la chanson emblématique de Jumma Chumma De De. Le numéro de piste est devenu une sensation à l’époque et il continue d’être un succès même maintenant. Amitabh Bachchan a donné au cinéma indien une chanson à succès Jumma Chumma De De de son film Hum de 1991. Le pas de crochet de la chanson est devenu si populaire qu’il a bénéficié d’une énorme base de fans pendant des années. Même aujourd’hui, quand la chanson est jouée, peu importe ce que l’on doit faire, une personne exécute immédiatement le pas du crochet. Si Jaya Bachchan ne l’avait pas approuvé, nous n’aurions pas eu le fameux crochet ou peut-être même que la chanson n’aurait pas été aussi populaire. Vous vous demandez quoi, comment et pourquoi voici vos réponses. Continuer à lire.

Amitabh Bachchan a d’abord hésité à exécuter le pas du crochet car il le trouvait vulgaire et l’avait presque changé. Récemment, dans le dernier épisode de Week-end avec Ramesh, le légendaire chorégraphe Chinni Prakash a révélé l’anecdote. Il a dit que Big B était sceptique quant à l’exécution de l’étape du crochet et a demandé à le changer. Néanmoins, le chorégraphe l’a convaincu de rester sur le pas et le changerait en post-édition s’il ne l’aimait toujours pas. Prakash a soutenu que cela donnerait le punch nécessaire à la chanson.

Lorsque la chanson est sortie en avant-première, Jaya Bachchan, mariée à Amitabh Bachchan, a adoré. C’est elle qui l’a fait arriver alors que l’as de l’acteur trouvait ça vulgaire. Dans la même conversation, Chinni Prakash a déclaré que Jaya ji avait prévu la popularité de la chanson et était convaincu que l’étape serait appréciée dans l’ère à venir. Elle croyait que le pas de crochet de Jumma Chumma serait un succès. Elle a demandé à la mégastar de conserver le pas dans la chanson, a révélé le chorégraphe Chinni Prakash. Alors maintenant, vous savez comment nous avons obtenu l’étape de crochet emblématique Jumma Chumma.

Jumma Chumma , une chanson du film Hum de 1991 , a été chantée par Sudesh Bhosle et Kavita Krishnamurthy. Aux côtés d’Amitabh Bachchan, le film met également en vedette Rajinikanth, Govinda, Anupam Kher, Danny Denzogpa et Kimi Katkar. Réalisé par Mukul S. Anand, le film dramatique d’action familial multi-stars a reçu un statut de classique.