Amitabh Bachchan a-t-il simplement ignoré la poignée de main de ce gamin deux fois sur Lionel Messi?

Le choc très attendu entre les footballeurs Lionel Messi et Cristiano Ronaldo lors du match PSG vs Riyad XI a déjà attiré l’attention du monde entier. Pourtant, l’apparence de l’icône de Bollywood Amitabh Bachchan ne pouvait être éclipsée. Lorsque le Shehanshah de Bollywood est sorti sur le terrain alors que l’invité principal rencontrait le footballeur, personne ne s’attendait à ce qui s’est passé ensuite. Dans un clip qui a désormais attiré l’attention des fans, on peut voir l’acteur mythique tout sourire et serrer la main des légendes du monde du football. Cependant, lorsqu’un enfant tend la main, l’homme de 80 ans ne parvient apparemment pas à le reconnaître, non pas une mais deux fois. Mais le gamin s’est fait caresser la joue par l’acteur.

Les internautes ont trouvé adorable la petite confusion entre le gamin et la légende de Bollywood. Ils pensaient qu’Amitabh Bachchan n’avait pas volontairement ignoré la poignée de main de l’enfant. Les différents raisonnements donnés par les utilisateurs étaient assez convaincants. Un utilisateur de Twitter a tweeté : « Il était trop concentré sur la rencontre de ses héros. Mais quand même tapoté ce gamin.

“Pas exprès je suppose. Il a en fait commencé par le PSG et a salué les joueurs avec les enfants, mais l’a quitté après avoir réalisé que c’était une grosse erreur. Calculez simplement le non. de poignées de main il a dû faire 22 joueurs + 22 enfants + 3 arbitres. Au moins 47. De plus, l’hôte était derrière lui et parlait à tout le monde », lit-on dans un autre tweet.

Un autre utilisateur a donné une tournure au dialogue populaire de Big B de Shehanshah, “Bachhan sir be like: Risthe mai to hum tumhare dadaji hote hai, or dada ke pair chute hai haath nahi milaate (En relation, nous sommes votre grand-père, et vous devez toucher le grand-père pieds, ne pas lui serrer la main).

Amitabh Bachchan a également partagé le cliché et le clip de la soirée sur son compte Twitter.

Pour en revenir à la rencontre, Cristiano Ronaldo, lors de son premier match en Arabie Saoudite, a inscrit un doublé face au Paris Saint-Germain (PSG). Cependant, l’éclat de Ronaldo s’est avéré futile car le XI All-star saoudien a dû concéder une défaite 4-5. Lionel Messi, en revanche, avait ouvert le score après avoir trouvé le fond du filet à la troisième minute de la rencontre.

