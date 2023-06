Amit Shah rencontre N Biren Singh le lendemain de la rencontre de tous les partis à Manipur

Le ministre en chef N Biren Singh a informé dimanche le ministre de l’Intérieur de l’Union Amit Shah à New Delhi de l' »évolution de la situation » à Manipur et a déclaré que l’État et les gouvernements centraux avaient été en mesure de contrôler la violence dans une « grande mesure ».

M. Singh, arrivé ce matin dans la capitale nationale en provenance d’Imphal, est allé rencontrer M. Shah à sa résidence de Delhi.

« J’ai appelé aujourd’hui le ministre de l’Intérieur de l’Union, Shri @AmitShah Ji à New Delhi et informé de l’évolution de la situation sur le terrain à Manipur. Sous la supervision étroite d’Amit Shah Ji, l’État et le gouvernement central ont été en mesure de contrôler la violence pour dans une large mesure la semaine dernière », a-t-il tweeté. M. Singh a déclaré qu’aucune victime n’avait été signalée depuis le 13 juin en raison de la violence.

Il a déclaré que le ministre de l’Intérieur l’avait assuré que le gouvernement central prendrait toutes les mesures possibles pour ramener la normalité au Manipur.

Le ministre en chef a déclaré qu’Amit Shah « nous a conseillé de renforcer notre travail pour parvenir à une paix éternelle » et a également sollicité la coopération de toutes les parties prenantes à Manipur pour garantir la paix.

« J’ai été rejoint par le porte-parole national du BJP Shri @sambitswaraj Ji, l’honorable député Rajya Sabha Shri @MaharajaManipur Ji et l’honorable président Shri Th Satyabrata Singh Ji », a-t-il déclaré.

Cela survient un jour après que le ministre de l’Intérieur a présidé une réunion multipartite à New Delhi sur la situation à Manipur.

Dix-huit partis politiques, quatre députés du nord-est et deux ministres en chef de la région ont assisté à la réunion de trois heures.

Le ministre de l’Intérieur a déclaré lors de la réunion multipartite que le Premier ministre Narendra Modi surveillait la situation dans un État touché par la violence depuis le premier jour et « nous guidait avec une sensibilité totale » pour trouver une solution au problème.

Amit Shah a déclaré lors de la réunion que la situation à Manipur revenait lentement à la normale et que pas une seule personne n’était morte depuis le 13 juin dans les violences dans l’État du nord-est.

Le ministre de l’Intérieur, qui avait convoqué la réunion, a sollicité la coopération de tous les partis politiques pour aider à désamorcer la situation et rétablir la paix et la confiance entre les différentes communautés du Manipur au plus tôt.

M. Shah a déclaré lors de la réunion que le gouvernement Modi s’était engagé à résoudre le problème du Manipur en rassemblant tout le monde.

(À l’exception du titre, cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est publiée à partir d’un flux syndiqué.)