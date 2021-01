À l’issue d’une édition réussie de Mission Paani Waterthon, une initiative unique en son genre par Network18 et Harpic India pour souligner le besoin de conservation de l’eau dans le pays, les ministres des syndicats Amit Shah, Piyush Goyal et Rajnath Singh figuraient parmi les nombreux dirigeants politiques. qui a pris l’engagement de conserver l’eau.

Saluant les efforts de l’équipe Mission Paani, le ministre de l’Intérieur de l’Union, Amit Shah, a déclaré: << Mission Paani aura un impact positif sur la conservation de l'eau en Inde et s'inscrit également dans la vision du gouvernement indien de conserver l'eau. Je félicite de tout cœur la Mission Paani équipe pour avoir rendu cela possible ».

S’exprimant sur la nécessité de conserver l’eau en tant que besoin de l’heure, Shah a déclaré: «La civilisation indienne est construite autour des rivières et a une longue tradition de conservation de l’eau à travers les lacs, les étangs et les bassins versants. Mais ces derniers temps, les gouvernements et les gens du commun ont négligé ces rivières ainsi que les traditions «

Shah a mis en garde contre une mauvaise utilisation rampante de l’eau et a décrit trois piliers de la conservation de l’eau – la conservation des sources d’eau existantes, la recherche de nouvelles sources de conservation de l’eau et la prévention du mauvais usage de l’eau en enseignant à la jeune génération l’éthique de la conservation de l’eau. « Si nous pouvons atteindre ces trois objectifs, nous pouvons laisser aux générations futures une source durable d’eau souterraine », a déclaré Shah.

S’exprimant lors de l’événement, le ministre du Commerce et de l’Industrie Piyush Goyal a déclaré qu’il se souvenait de l’époque où il était ministre du Charbon « Nous avions commencé à traiter l’eau pour la distribuer aux villages. C’était cher à traiter mais nous avons rendu l’eau si pure que nous l’avons même fabriquée. eau potable en bouteille avec elle », a déclaré Goyal. Tout en admettant qu’il n’y avait pas d’espace pour la collecte des eaux de pluie dans les gares actuelles, de telles dispositions pourraient être incorporées à l’avenir.

« Tous les autocars des chemins de fer indiens ont maintenant des bio-toilettes. Les chemins de fer indiens veulent réutiliser et recycler l’eau – c’est notre plan pour conserver l’eau des chemins de fer indiens », a déclaré Goyal.

Goyal a également déclaré qu’en faisant participer les jeunes et en leur apprenant l’importance de conserver l’eau de manière simple, comme fermer le robinet pendant le brossage, cela peut aider à économiser des litres d’eau.

Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath a également participé à la Mission Paani. << Par le biais du projet Namami Gange, le Premier ministre a pris l'engagement de nettoyer le fleuve sacré Gange. L'Uttar Pradesh doit également assumer la responsabilité de cet effort, car la majeure partie de l'eau du fleuve traverse l'État et le gouvernement de l'État a a mis en œuvre ce projet avec pleine vigueur », a déclaré le CM.

Adityanath a également souligné l’importance d’économiser l’eau. « L’eau restera toujours essentielle dans nos vies, et j’appelle les gens de l’UP à prendre l’engagement de conserver l’eau ».

Le ministre de la Défense Rajnath Singh a également réitéré le Jal Jeevan Yojana du Premier ministre et a déclaré: « Notre mission est de garantir que chaque foyer en Inde ait de l’eau potable … » Chaque goutte d’eau est importante « .

Organisé par Akshay Kumar, l’ambassadeur de la campagne, l’événement de 8 heures Mission Paani Waterthon a mis l’accent sur «Paani Ki Kahaani, Bhaarat Ki Zubaani», le thème de sensibilisation à la crise de l’eau en Inde. Au départ du téléthon de 8 heures, une foule de personnalités éminentes de différents horizons ont prêté le Jal Pratigya, un serment d’eau.

Faites partie de la campagne Harpic – News18 Mission Paani, prenez l’engagement de sauver l’eau et découvrez toutes les mises à jour du Waterthon ici.