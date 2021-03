Amit Shah fait une remarque sarcastique au Congrès, DMK au Rallye de Pondichéry

Le ministre de l’Intérieur de l’Union, Amit Shah, a pris un jibe au Congrès et au DMK alors qu’il s’exprimait lors d’un rassemblement dimanche dans la ville de Karaikal à Pondichéry. L’incident survient à un moment où le gouvernement leader du Congrès dirigé par le gouvernement de V Narayanasamy s’est effondré dans le territoire du syndicat lié au scrutin. Prenant une fouille, Shah a ciblé les parties au Tamil Nadu et a fait remarquer leur implication présumée dans des escroqueries.

Frappant le Congrès et DMK pour leur implication présumée dans une escroquerie 2G en 2017 et se moquant du député Staline, Shah a déclaré que les trois 2G, 3G et 4G sont présents au Tamil Nadu. « 2G signifie deux générations de la famille Maran, 3G signifie trois générations de la famille Karunanidhi et 4G signifie quatre générations de la famille Gandhi », a déclaré Shah.

Il a en outre attaqué Staline et a déclaré: «J’ai envie de rire quand j’entends Staline ji parler de corruption. Qui a commis l’arnaque 2G? Le Congrès a été impliqué dans une escroquerie de Rs 12 lakh crore et DMK était en alliance avec lui à l’époque.

Un court extrait de Shah s’adressant aux générations de familles politiques et les comparant au réseau mobile a été publié et largement diffusé sur Twitter.

Ministre de l'Intérieur de l'Union Sri @AmitShah à son meilleur: ✓ 2G signifie 2 générations de la famille Maran ✓ 3G signifie 3 générations de la famille Karunanidhi ✓ 4G signifie 4 générations de la famille Gandhi pic.twitter.com/WQ39krETGD – CT Ravi ಸಿ ಟಿ ರವಿ (@CTRavi_BJP) 3 mars 2021

Frappant l’ancien gouvernement du Congrès à Pondichéry, Shah a allégué que V Narayanasamy, qui le dirigeait, avait donné «de l’argent réduit» à la «famille Gandhi» à partir de 15 000 crores de roupies centrales. Le mérite n’avait pas sa place au Congrès et Narayanasamy a été nommé ministre en chef en 2016, bien que le parti se soit battu lors des scrutins de l’époque sous A Namassivayam, maintenant au BJP, pour la « servitude » de l’ancien, a déclaré Shah selon un rapport du Times of India.

S’adressant à un rassemblement électoral du BJP ici, une enclave du territoire syndical, Shah a affirmé que le gouvernement du Congrès, qui s’est effondré plus tôt ce mois-ci après avoir perdu la majorité, se livrait à une «petite politique» sur les projets centraux destinés au territoire syndical. Dans le but de faire de Pondichéry un UT «modèle», le Premier ministre Narendra Modi a donné plus de 115 projets pour son développement global, «mais il y avait un gouvernement qui voulait faire de la petite politique».

«Ils craignaient que si les projets deviennent populaires à Pondichéry, cela puisse devenir préjudiciable (aux perspectives du Congrès). Ils n’ont pas permis les projets et le gouvernement (de l’époque) Narayanasamy en est responsable », a déclaré Shah.

Cherchant un mandat pour le BJP, il a assuré de faire du petit UT «le joyau de l’Inde et de le faire passer à travers le monde», s’il était voté au pouvoir dans les sondages du 6 avril. Shah a également accusé Narayanasamy de se concentrer davantage sur le service à la «famille Gandhi» à Delhi et de donner «de l’argent réduit».