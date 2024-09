Amit Shah annonce : « Une nation, une élection pour le mandat actuel du BJP »

Le ministre de l’Intérieur de l’Union, Amit Shah, a confirmé mardi le projet du gouvernement de mettre en œuvre la stratégie « une nation, une élection » au cours de ce même mandat du gouvernement NDA dirigé par le BJP.

« Cela se produira au cours de ce mandat même », a déclaré Shah en réponse à une question sur la possibilité que le principe « une nation, une élection » devienne une réalité dans un avenir proche.

De hautes sources gouvernementales ont déclaré dimanche que le plan serait mis en œuvre au cours de ce trimestre.

L’idée d’une nation, une élection a reçu un coup de pouce lorsque, en mars 2021, la commission parlementaire permanente du droit et de la justice l’a soutenue en déclarant : « La tenue d’élections simultanées réduira la charge pesant sur le Trésor, les dépenses des partis politiques et garantira une utilisation optimale des ressources humaines. Elle réduira l’apathie des électeurs à l’égard des élections fréquentes et les enthousiasmera plutôt, ce qui renforcera en fin de compte la participation au processus électoral. »

Le panel a ajouté que des listes électorales communes étaient nécessaires pour faire des élections simultanées une réalité.

Dirigé par Bhupender Yadav du BJP, le panel a fait valoir que les élections organisées tout au long de l’année – qu’il s’agisse des organes locaux, des assemblées d’État ou de la Lok Sabha – mettaient à rude épreuve l’appareil d’État et créaient des obstacles à la gouvernance.

« Notre pays reste en mode électoral tout au long de l’année. Nous pensons que l’idée d’une nation, d’une élection n’est pas nouvelle pour notre pays puisque les trois premières élections générales (1952, 1957 et 1962) ont eu lieu simultanément », a déclaré le panel.

La tenue d’élections simultanées nécessiterait un amendement à la Constitution afin d’établir des mandats fixes pour les organes locaux, les assemblées législatives et la Lok Sabha.

Des amendements seraient également nécessaires pour les listes électorales communes. « Mais des listes électorales communes seraient bénéfiques pour la santé démocratique de notre pays car elles allégeraient la charge qui pèse sur le Trésor. Une consultation plus large avec tous les partis politiques devrait être organisée pour parvenir à un consensus », indique le rapport.