"Amit Shah a visité Manipur, a pris toutes les mesures pour rétablir la paix": Ministre

Dimanche, le ministre des Sports et de la Jeunesse de l’Union, Anurag Thakur, s’est moqué des partis d’opposition de la délégation indienne de l’Alliance nationale pour le développement inclusif (INDE) et a demandé pourquoi ils fuyaient les discussions sur la question du Manipur.

« Nous sommes prêts à discuter de la question du Manipur depuis le premier jour. Le ministre de l’Intérieur de l’Union, Amit Shah, a également invité une discussion sur le même sujet. Ma première question est de savoir pourquoi l’opposition fuit cela. Deuxièmement, je veux demander à l’opposition de partager les expériences de leur visite de deux jours à Manipur et prendre part à la discussion », a déclaré le ministre de l’Union Thakur en s’adressant aux journalistes.

Notamment, la délégation de 21 membres de la grande alliance de l’opposition est arrivée samedi pour une visite de deux jours dans l’État, qui connaît des conflits ethniques et des violences depuis le 3 mai.

La délégation de 21 membres de l’opposition des deux chambres comprenait Adhir Ranjan Chowdhury, Gaurav Gogoi, K Suresh et Phulo Devi Netam du Congrès ; Rajiv Ranjan Lalan Singh du JDU; Sushmita Dev du Congrès de Trinamool ; Kanimozhi de DMK ; Sandosh Kumar du CPI; AA Rahim de CPI(M), Manoj Kumar Jha de RJD ; Javed Ali Khan de SP; Mahua Maji de JMM; PP Mohammed Faizal du NCP ; Aneel Prasad Hegde de JDU, ET Mohammed Basheer de IUML ; NK Premachandran de RSP ; Sushil Gupta du PAA ; Arvind Sawant de Shiv Sena (UBT); D Ravikumar de VCK ; Thiru Thol Thirumavalavan également de VCK ; et Jayant Singh du RLD

En outre, M. Thakur a déclaré : « Le régime du Congrès s’est avéré être un échec lorsque des milliers de personnes ont été tuées à Manipur. À cette époque, ni Indira ji (l’ancien Premier ministre Indira Gandhi), ni Rajiv ji (l’ancien Premier ministre Rajiv Gandhi) n’ont donné une déclaration sur le même sujet. Comment se fait-il qu’ils (l’opposition) demandent une déclaration de notre part ? »

« Le ministre de l’Intérieur de l’Union était à Manipur depuis quatre jours. Nous avons pris toutes les mesures possibles pour rétablir la paix à Manipur. L’opposition ne devrait pas semer le chaos pour rester sous les projecteurs. Elle devrait participer à la discussion plutôt que faire de la politique. « , a déclaré le ministre Thakur.

S’exprimant sur les remarques du chef du Congrès Adhir Ranjan Chowdhary sur la violence au Manipur, M. Thakur a déclaré : « S’il vous plaît, soyez également éclairé sur la situation du Bengale. n’ont pas le temps d’écouter le sort des femmes au Bengale ».

Plus tôt, dimanche, M. Chowdhary a déclaré que l’État et les gouvernements centraux avaient fait la sourde oreille au sort des habitants de Manipur.

De plus, le ministre de l’Union Thakur a déclaré : « Le parlement fonctionne. Je veux demander à l’opposition de venir au parlement, de participer à la discussion, de présenter ses points de vue et d’avoir le courage d’entendre la vérité également ».

De manière significative, depuis le début de la session de la mousson du parlement le 20 juillet, les députés de l’opposition de l’alliance INDE ont cherché une discussion approfondie et une déclaration du Premier ministre Modi sur la question du Manipur. Le gouvernement, quant à lui, se dit prêt à tenir une discussion à ce sujet.

L’État est témoin d’un conflit ethnique depuis le 3 mai suite à l’ordonnance de la Haute Cour demandant au gouvernement de l’État d’envisager d’inclure la communauté Meitei dans la catégorie des tribus répertoriées (ST). la communauté majoritaire a demandé le statut ST afin d’acheter des terres dans les zones vallonnées.

(À l’exception du titre, cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est publiée à partir d’un flux syndiqué.)