Amit Sadh révèle qu’il a tenté de se suicider quatre fois dans le passé; appelle la faute de la société de la mort de Sushant Singh Rajput

La mort prématurée de Sushant Singh Rajput en 2020 avait été un énorme choc pour son coéquipier de Kai Po Che, Amit Sadh. Il a été si profondément affecté par la mort de Sushant qu’il a voulu quitter l’industrie cinématographique. Il était prêt à partir, cependant, Smriti Irani est venu à son aide à l’improviste et l’a aidé à changer d’état d’esprit.

“Chid gaya tha maine. Bada hard hai yeh industry. Mere liye boht badi cheez thi aur hamesha rahegi. Yeh kabhi purana hoga hi nahi. 3-4 mois avant son décès, j’ai parlé à quelqu’un qui le connaît et lui ai demandé son numéro . J’ai dit que je lui parlerais parce que nous entendions tous des choses. Il n’y avait pas de numéro. Cette personne m’a dit qu’il s’était complètement enfermé et son numéro a été changé “, a déclaré Amit à Chetan Bhagat dans un podcast.

L’acteur a ajouté qu’il pensait qu’il passerait juste chez Sushant, mais cette personne lui a dit de ne pas le faire, alors il ne l’a pas poursuivi non plus. Il a un sentiment de culpabilité en lui de ne pas avoir pu rencontrer Sushant. Il a dit que même s’ils n’étaient pas les meilleurs amis, il avait un immense amour pour lui et Rajkummar Rao, ajoutant qu’il se mettait très en colère quand quelqu’un disait du mal d’eux.

Amit a ensuite révélé qu’il avait tenté de se suicider à quatre reprises dans le passé entre l’âge de 16 et 18 ans. Il a déclaré qu’en raison de cette expérience, il savait quel état d’esprit une personne suicidaire peut avoir. Il a dit qu’il est une personne très forte maintenant et que tout a changé, la vie est belle.

L’acteur est connu pour sa transformation physique dans certains de ses films comme Kai Po Che, Raag Desh, Gold, Barot House, Operation Parindey et des séries Web comme Breathe, Jeet Ki Zid et bien d’autres. Il a également fait ses débuts en tant qu’artiste vocal pour le tout premier podcast audio en hindi de Batman, intitulé Batman Ek Chakravyuh.