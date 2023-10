En nous parlant, Amit Sadh a parlé d’un récent voyage à vélo de Mumbai au Ladakh. L’acteur a révélé qu’il avait eu un accident alors qu’il se rendait dans la vallée du Zanskar.

Amit Sadh, qui a attiré l’attention de tous avec ses performances dans des films tels que Kai Po Che (2013), Sultan (2016) et Gold (2018), attend maintenant la sortie de sa prochaine saison deux de Duranga qui mettra également en vedette Drashti. Dhami et Gulshan Devaiah.

En nous parlant, Amit a parlé d’un récent voyage à vélo de Mumbai au Ladakh. L’acteur a révélé qu’il avait eu un accident alors qu’il était en route. La voiture d’un conducteur ivre l’a percuté, après quoi il est tombé. Il a déclaré : « Lorsque vous vous dirigez vers la vallée du Zanskar, il y a des jours où il n’y a pas de réseau. Beaucoup de tout-terrain, il n’y a pas de route et l’altitude est élevée. Alors un jour, je me suis fait renverser par une voiture, par un type ivre. J’ai donc des cicatrices de bataille sur mon vélo. À cette époque, nous n’en parlions à personne parce que nous ne voulions pas que les gens de l’extérieur le sachent. C’était surréaliste, trois secondes avant que la voiture ne me percute, je savais qu’elle allait me percuter. Donc, quel que soit l’entraînement que j’ai eu, j’ai tout essayé mais ça a quand même touché le vélo, pas moi heureusement. Tout le monde avait peur, mais ces choses arrivent.





Il a ajouté : « Ces choses nous montrent clairement à quel point nous avons de la chance d’être en vie et de pouvoir faire les choses que nous voulons faire. » Parlant de son émission, réalisée par Rohan Sippy, le thriller psychologique sera présenté en première le 24 octobre 2023 sur ZEE5. S’étendant sur 8 épisodes, la série est produite par Rose Audio Visuals, dirigée par Goldie Behl et met en vedette Amit Sadh dans le rôle de Sammit Patel, Drashti Dhami dans le rôle d’Ira Jaykar Patel, Gulshan Devaiah dans le rôle d’Abhishek Banne dans les rôles principaux.

L’émission présente également Abhijeet Khandkekar, Rajesh Khattar et Barkha Bisht dans des rôles clés. Cette saison, les téléspectateurs seront témoins d’un drame intense alors que l’histoire naviguera à travers une affaire de meurtre effrayante et poursuivra pour attraper le véritable complice du tueur en série.