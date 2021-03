L’acteur Amit Sadh pense qu’il peut se qualifier pour une marque de dentifrice, en suivant son message sur les réseaux sociaux. Amit a posté une photo sur Instagram, où on le voit sourire d’une oreille à l’autre. Il a écrit: «Je peux facilement me qualifier pour une marque de dentifrice!»

Il y a quelques jours, Amit Sadh s’était rendu sur Instagram pour parler du fait qu’il était loin des médias sociaux depuis un certain temps.

Passant à la section histoire, il a posté une vidéo pour ses fans et ses abonnés disant: «Salut les gars, je veux dire à tous mes fans qu’au cours des dernières semaines, j’ai été inactif parce que j’ai été rattrapé par mon entraînement de fitness. Je sais que je n’ai pas pu interagir avec vous tous, mais j’apprécie énormément que vous ayez tous été très patients. Beaucoup d’entre vous ont des questions sur ce qui se prépare ensuite, mais je pense que dans la vie, il est parfois très important de creuser et de trouver la solitude, de réfléchir et de revenir plus fort. Ce que je vais faire bientôt et vous pourrez tous me voir assez tôt. Mais cela ne veut pas dire que je reviens très bientôt à Mumbai (rires). C’est juste un intervalle médian, où je viens et vous dis que je vous aime tous et que vous représentez le monde pour moi. Veuillez être patient et je reviendrai bientôt pour vous divertir tous. Je vous aime tous. »

L’acteur a récemment été vu dans des séries Web comme Breath: Into The Shadows, Avrodh: The Siege Within, Jeet Ki Zid et 7 Kadam.