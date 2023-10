Amit Sadh, Drashti Dhami et Rohan Sippy ont parlé de leur prochaine émission Duranga saison 2.

Après l’énorme succès de sa première saison, la saison 2 de Duranga est prête à sortir avec beaucoup de rebondissements. La saison 1 de Duranga a laissé les téléspectateurs sur le bord de leur siège, attendant avec impatience le dévoilement de l’histoire alors que le personnage d’Amit Sadh, Sammit Patel, sort du coma.

En parlant à DNA, Amit Sadh, Drashti Dhami et Rohan Sippy ont parlé de leur prochaine émission Duranga saison 2. Rohan Sippy, qui a réalisé la série, a révélé s’il ressentait une pression avant la sortie. Rohan Gippy, qui est le réalisateur de la saison 2 de Duranga, n’était pas le réalisateur de la saison 1. Elle a été réalisée par Pradeep Sarkar et Aijaz Khan.





Tout en parlant de la même chose, Rohan a déclaré : « Je pense que j’ai eu la chance de regarder la première saison. Ce qui était génial, c’était le succès, les gens ont adoré la saison 1. C’était donc le contraire de la pression, c’était une belle opportunité car on sait que tout le monde est à bord et que les personnages se sont connectés au public. Alors maintenant, nous pouvons aller plus loin. C’est une situation très positive quand on a de bonnes personnes, de grands talents devant la caméra.

Pendant ce temps, Amit et Drashti ont parlé de jouer des personnages intenses et ont révélé si cela leur faisait des ravages. Drashti a déclaré: «Je pense que j’ai juste besoin d’entendre une coupure et je suis revenu à la normale. Je ne pense pas, je rentre chez moi avec le personnage. Je pense que c’est juste pour le moment. À moins que je doive continuer ainsi, sinon je m’éteins simplement.

Amit a déclaré : « Je voudrais dire qu’il y a de la folie dans la méthode et qu’il y a une méthode dans la folie. Quand j’ai commencé ma carrière plus tôt, je venais d’apprendre le jeu de méthode. Je romancerais beaucoup. Mais quand tu grandis, tu évolues, tu te rends compte, tu vois des enfants agir, tu vois des machines agir, tu vois des animaux agir, et puis tu réalises que c’est agir. Vous prononcez votre ligne et rentrez chez vous. Il y a une méthode, il y a du travail. Et puis vous ne ramenez pas ce personnage à la maison.

Réalisé par Rohan Sippy, le thriller psychologique sera présenté en première le 24 octobre 2023 sur ZEE5. S’étendant sur 8 épisodes, la série est produite par Rose Audio Visuals, dirigée par Goldie Behl et met en vedette Amit Sadh dans le rôle de Sammit Patel, Drashti Dhami dans le rôle d’Ira Jaykar Patel, Gulshan Devaiah dans le rôle d’Abhishek Banne dans les rôles principaux.

L’émission présente également Abhijeet Khandkekar, Rajesh Khattar et Barkha Bisht dans des rôles clés. Cette saison, les téléspectateurs seront témoins d’un drame intense alors que l’histoire naviguera à travers une affaire de meurtre effrayante et poursuivra pour attraper le véritable complice du tueur en série.