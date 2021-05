Amit Panghal se contente de l’argent en finale des 52 kg; Shiva Thapa et Sanjeet à venir

Amit Panghal a perdu contre le champion du monde et olympique en titre Zoirov Shakhobidin d’Ouzbékistan dans une décision partagée 2-3 lors de la finale de l’épreuve des 52 kg pour se contenter de l’argent au Championnat asiatique de boxe. Il s’agit de la troisième défaite de Panghal aux mains de Zoirov avant les Jeux olympiques de Tokyo.

Shiva Thapa (64 kg) et Sanjeet (91 kg) affronteront le Mongol Baatarsukh Chinzorig et le Kazakistanais Vassiliy Levit lors de leur finale respective plus tard dans la nuit.

Zoirov Shakhobidin est le champion du monde et olympique en titre et avait une fiche de 2-0 contre Amit Panghal. L’Indien avait perdu aux championnats du monde 2019 et plus récemment à la Governor’s Cup en Russie.

Quant à Thapa, le premier boxeur indien de l’histoire du tournoi à remporter cinq médailles et le numéro un mondial, affrontera en finale le champion olympique et mondial en titre Shakhobidin Zoirov d’Ouzbékistan.

C’était la répétition de la finale du championnat du monde 2019 au cours de laquelle l’Indien avait perdu et avait dû se contenter de l’argent. La première médaille de Thapa, 27 ans, était une médaille d’or en 2013, suivie d’une médaille de bronze en 2015, une d’argent en 2017 et une autre de bronze en 2019. Thapa affrontera le Mongol Baatarsukh Chinzorig lors de l’affrontement au sommet. Chinzorig est le médaillé d’argent des Jeux asiatiques.

Vikas Krishan (69kg) et Varinder Singh (60kg) ont déjà décroché des médailles de bronze dans la section masculine avec leur arrivée en demi-finale.

Dimanche, l’équipe féminine indienne de boxe a remporté une médaille d’or, trois d’argent et six de bronze à Dubaï. Pooja Rani a remporté l’or tandis que Mary Kom, Lalbuatsaihi et Anupama ont remporté l’argent, tandis que Simranjit Kaur, Lovlina Borgohain, Jaismine, Sakshi Chaudhary, Monika et Saweety ont obtenu le bronze.

En fait, dans l’ensemble, il s’agit de la meilleure performance de l’Inde aux Championnats d’Asie de boxe, le record précédent de l’Inde étant de 13 médailles (2 d’or, 4 d’argent et 7 de bronze) lors de l’édition 2019.

(Avec les contributions des Agences)

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici