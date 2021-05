Amit Panghal entre en demi-finale des championnats asiatiques de boxe

Le médaillé d’argent aux Championnats du monde Amit Panghal a été à la hauteur de sa réputation en battant Kharkhuu Enkhmandakh 3-2 en quarts de finale de 52 kg aux Championnats asiatiques de boxe ASBC 2021 à Dubaï mercredi. Les deux boxeurs ont commencé le concours de manière contrastée. Alors que l’Indien a pris un départ prudent, le Mongol s’est montré agressif dès le départ. Cependant, malgré un départ défensif, Panghal a rapidement changé de vitesse alors que les deux boxeurs ont vu échanger des coups violents dans une bataille féroce au rythme rapide. Avec quelques coups de poing opportuns et précis, le favori Panghal a devancé l’adversaire. Sa brillance tactique lui a donné une longueur d’avance sur Enkhmandakh et a fait pencher le verdict en sa faveur dans un match serré.

Avec cette victoire, le tenant du titre Panghal a progressé en demi-finale et a confirmé la 13e médaille du pays aux championnats en cours ainsi que sa troisième médaille consécutive aux Championnats d’Asie après l’or en 2019 et le bronze en 2017. Lors des 4 derniers affrontements, Panghal sera rencontrez le boxeur kazakh Saken Bibossinov, qu’il a battu en demi-finale des Championnats du monde 2019.

Plus tard, le troisième jour des championnats, qui est organisé conjointement par la Fédération indienne de boxe (BFI) et la Fédération de boxe des Émirats arabes unis, quatre autres pugilistes indiens, dont Vikas Krishan (69 kg) et Ashish Kumar (75 kg), qualifiés olympiques de Tokyo, se battront en quarts de finale. Narender (+91) et Varinder Singh (60kg) sont les deux autres boxeurs qui auront également à cœur de faire des débuts gagnants en tournoi et de confirmer des médailles pour le pays.

Ayant remporté la médaille dans chaque catégorie, 10 boxeuses indiennes dont six fois championne du monde MC Mary Kom (51kg), Simranjit (60kg), Sakshi (54kg), Jaismine (57kg), Lalbuatsaihi (64kg), Lovlina Borgohain (69kg), Pooja Rani (75kg), Monika (48kg), Saweety (81kg) et Anupama (+ 81kg) disputeront leurs demi-finales respectives jeudi.

Les championnats en cours ont été témoins de la présence de 150 boxeurs de 17 pays, y compris des nations de boxe fortes telles que l’Inde, l’Ouzbékistan, les Philippines et le Kazakhstan.

