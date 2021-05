Amit Panghal bat Saken Bibossinov en finale des 52 kg

Tête de série et champion en titre Amit Panghal (52 kg) a battu le Kazakh Saken Bibossinov 5-0 en demi-finale et a remporté au moins une médaille d’argent aux Championnats d’Asie ASBC à Dubaï vendredi.

Il avait battu le même adversaire en demi-finale des Championnats du monde 2019.

Au cours d’une intense bataille entre le médaillé d’argent des Championnats du monde Panghal et le médaillé de bronze Bibossinov, l’Indien a pris un départ prudent et a tenté de garder ses distances avec l’adversaire. Il a semblé plus agressif plus tard au deuxième tour et a frappé quelques coups propres pour mettre la pression sur Bibossinov.

Panghal a continué sur sa lancée tout au long du match et a marqué son autorité sur le boxeur kazakh pour s’assurer une victoire 5-0. Visant à remporter la deuxième médaille d’or consécutive, le boxeur indien affrontera le champion olympique de Rio Zoirov Shakhobidin d’Ouzbékistan dans le match pour la médaille d’or lundi.

L’Inde est désormais assurée d’au moins cinq médailles d’argent et quatre femmes se sont déjà qualifiées pour la finale plus tôt jeudi lors de l’événement prestigieux organisé conjointement par la Fédération indienne de boxe (BFI) et la Fédération de boxe des Émirats arabes unis. Avec 15 médailles confirmées, le contingent indien a également atteint son plus grand nombre de médailles, dépassant le précédent meilleur des 13 (2 or, 4 argent et 7 bronze) de l’édition 2019 à Bangkok.

