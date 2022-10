Amit Kumar revient en tant qu’invité spécial un an après avoir critiqué l’émission

Le chanteur Amit Kumar apparaîtra en tant qu’invité spécial dans le prochain épisode de l’émission de concours de chant Indian Idol 13. Les candidats rendront hommage au défunt artiste devant son fils Amit lors d’une édition hommage à Kishore Kumar du programme. Cela peut sembler familier car Amit est apparu en tant qu’invité spécial sur le spécial Kishore Kumar pour Indian Idol 12 et l’a ensuite critiqué.

Jeudi soir, un aperçu de l’épisode à venir a été publié sur Instagram par le réseau qui diffuse Indian Idol, Sony TV. Les concurrents chantent certaines des chansons les plus connues de Kishore Kumar alors qu’Amit arrive sur les plateaux de l’émission, comme le montre la vidéo. Amit chante même deux lignes de sa chanson Keh Do Ki Tum de Tezaab avec Bidipta après sa performance. Amit a également raconté une histoire sur la chanson, révélant que Laxmikant, le compositeur de la chanson, avait prévu son succès pendant qu’ils l’enregistraient.





Pour les non-initiés, Amit avait dit : « J’ai fait ce qu’on m’a dit. On m’a dit sabko louange kamana hai. On m’a dit jo jaisa bhi gaaye usko uplift karna hai parce que c’est un hommage à Kishore da. Je pensais que ce serait un hommage à mon père. Mais une fois là-bas, j’ai juste suivi ce qu’on m’a demandé de faire. Je leur avais dit de me donner des portions du script à l’avance, mais rien de ce genre ne s’est produit », a partagé Amit Kumar dans une interview à ETimes.

Entre les années 1970 et 1990, Amit Kumar a enregistré un certain nombre de chansons à succès avant d’abandonner temporairement le chant de lecture pour se concentrer sur les performances en direct. L’un des meilleurs chanteurs de lecture que l’Inde ait jamais produit est Kishore Kumar. 1987 a vu sa disparition. Tous les samedis, Indian Idol 13 est diffusé sur Sony TV.