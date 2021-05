Amit Bhatt de Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah alias Bapuji, la reprise de ‘Yeh Jeevan Hai’ de Kishore Kumar vous remontera le moral! | Actualités télévisées

New Delhi: Amit Bhatt de Taarak Mehta Ka La renommée d’Ooltah Chashmah a pris d’assaut Internet avec sa reprise virale de la chanson de Kishore Kumar « Yeh Jeevan Hai Is Jeevan Ka » et les fans ne peuvent pas arrêter de regarder Champaklal de TMKOC s’approprier la chanson!

Dans la vidéo, téléchargée par une chaîne YouTube nommée TMKOC BTS, Bhatt est vu portant un gilet noir alors qu’il chante dans le micro de karaoké. Dans la chanson, il change les paroles et parle de COVID en exhortant les gens à rester à la maison. Il relie également le message de la chanson à notre situation difficile actuelle avec COVID-19 et dit « Yeh Jeevan Hai » et cela a à la fois de la tristesse et du bonheur.

La couverture réconfortante de Bhatt et son message plein d’espoir vous remonteront certainement le moral!

Il chante, « Lockdown apna lo toh hi, Corona ki haar hai. Ghar mein raho baahar na niklo, har pal important hai. Yeh Jeevan hai ».

Il ajoute également ses propres paroles et chante sur la situation du coronavirus dans d’autres pays comme l’Italie et les États-Unis.

Écoutez sa reprise virale de la chanson de Kishore Kumar:

Amit Bhatt est surtout connu pour son rôle dans la série comique Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah dans laquelle il a joué le rôle de Champaklal Jayantilal Gada en tant que père de Jethalal Champaklal Gada.

Avant de devenir célèbre avec TMKOC, Bhatt avait figuré dans de nombreuses émissions de télévision telles que Khichdi, Yes Boss, Chupke Chupke, Funny Family.com, Gupshup Coffee Shop et FIR.Il a également joué dans le film.

Bhatt a également joué un rôle de camée dans le film «Loveyatri» qui a été produit par Salman Khan.