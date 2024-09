amistoso de niveau Euroliga à Pontevedra

Le Real Madrid Il sera envoyé aujourd’hui à Monaco dans le panneau municipal des sports de Pontevedra en un parti qui se marque à l’intérieur des actes du Tournoi EncestaRías. Los de Chus Mateo continuez avec la prétemporada et ce sera un très bon test de cara lors de votre préparation pour les demi-finales de la Supercopa Endesa contre Barcelone.

Jeu de rêve. C’est pourquoi il a catalogué la part des deux meilleurs équipes européennes. Un enfrentamiento de altura entre les actuels campeones de la Liga espagnole et française. Tras la victoria el sábado pasado en su estreno en pretemporada contra el Benfica à Badajoz (83-67), le Real Madrid disputera le deuxième des trois amis avant le début officiel du cours du samedi 21. Monaco, installé depuis des années dans l’élite de l’Euroliga et avec Mike James à la tête, s’est renforcé avec les joueurs de prestige comme Calathes, Papagiannis ou NBA Korkmaz, entre autres.

L’objectif n’est pas un autre qui suit le parcours de l’équipe, des concepts similaires et leur rythme de compétition. Chus Mateo podrá contar ya con Tavares, Moussa et Hezonja. Trois joueurs fondamentaux qui ne sont pas arrivés à la première rencontre en raison de leur voyage à Zagreb pour le maison à Petrovic. Le technicien madridista prendra quelques minutes pour rejoindre les nouvelles sociétés afin de signer avec son processus d’adaptation. Un homme qui semble consommé au cours de la visite d’avant Benfica, là Ibaka (18 points et 26 de valorisation) et Rathan-Mayes (12 et 16 ans) fueron los más destacados. Autres, comme Ndiaye et Hugo Gonzalez Il démontrera également qu’il y aura des pièces importantes dans une période qui se dérouleront une autre fois pendant plus de 80 parties.

Après cette rencontre, le Real Madrid se retrouvera un plus grand avant son match en Supercoupe de Murcie lors du premier Clásico de la saison (18h30). Los de Chus Mateo médirán este sábado al Varese à Minorque avec le motif du Torneo Ciudad de Mahón.