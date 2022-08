Amis, rassemblement familial à Tour de Cure pour soutenir une femme de Kelowna diagnostiquée avec un cancer

Les préparatifs pour marcher dans l’allée dans une robe blanche ont été écrasés pour une future mariée qui a plutôt passé des mois à porter une chemise d’hôpital au BC Cancer Center de Kelowna.

Chelsea Sulentich, 29 ans, a reçu un diagnostic de cancer des os plus tôt cette année, la forçant à faire une pause sur tous ses projets de vie pour se concentrer plutôt sur les traitements et la chirurgie.

Les amis et la famille de Sulentich n’allaient pas la laisser se battre seule, travaillant comme une équipe de soutien qu’ils forment ensemble, pour participer au Tour de Cure, qui soutient la BC Cancer Foundation.

Team Cure Chelsea participe à l’événement pour agir au lieu d’être submergé par la tristesse et le choc. Les fonds recueillis tout au long de la randonnée soutiennent l’équipe de cliniciens, de scientifiques et de chercheurs de BC Cancer, pour donner de l’espoir à ceux qui luttent contre le cancer.

Sulentich n’est pas non plus du genre à laisser passer la vie. Ne voulant pas laisser le diagnostic la dominer, Sulentich a obtenu un laissez-passer de six heures de l’hôpital pour épouser son partenaire Jordan.

Le Tour de Cure présenté par Wheaton Precious Metals est la plus grande collecte de fonds cycliste de la Colombie-Britannique, aidant la BC Cancer Foundation à alimenter la recherche vitale et les transformations dans les soins. L’événement multi-distances d’une journée de cette année a lieu dans la vallée du Fraser le 27 août.

Team Cure Chelsea roulera à Kelowna, pour être proche de Chelsea.

Ceux qui souhaitent faire un don ou en savoir plus sur le Tour de Cure et la BC Cancer Foundation peuvent visiter tourdecure.ca.

@Rangers_mom

Jacqueline.Gelineau@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

BC Cancer FoundationSociété canadienne du cancerCancerVille de Kelowna