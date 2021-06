Hélène Buyniski est un journaliste américain et commentateur politique à RT. Suivez-la sur Twitter @ vélocirapture23 et sur Telegram

Instagram, filiale de Facebook, a annoncé une extension test de sa fonctionnalité de « messages suggérés », qui a fait ses débuts l’année dernière en montrant aux utilisateurs du « contenu supplémentaire » après avoir déjà regardé ce que leurs amis avaient partagé.

Mis à part l’impossibilité temporelle de regarder chaque publication partagée par ses amis Instagram, est-ce que quelqu’un est déjà arrivé au bas du défilement toujours rafraîchissant des publications ? — la nouvelle version promet de tacher « messages suggérés » tout au long du flux de l’utilisateur, parfois au-dessus des publications d’individus et de groupes que l’utilisateur suit, a rapporté The Verge.

Seul un « Petit nombre » des utilisateurs seront soumis à ce cadeau d’une utilité douteuse, et la plate-forme – anticipant peut-être un contrecoup – a ajouté de manière préventive un « faire la sieste » bouton pour les publicités aléatoires et le contenu sponsorisé qu’Instagram veut désespérément que vous voyiez.

Appuyer sur le bouton snooze sur ces aperçus non sollicités de la vie d’autres personnes fera taire la fonctionnalité pendant 30 jours. Cependant, on ne sait toujours pas comment la version précédente de la fonctionnalité – dans laquelle seul un utilisateur avec un nombre infime d' »amis » pouvait même faire défiler jusqu’à la « fin de l’arc-en-ciel » sur le flux constamment actualisé de la plate-forme – conduirait à autre chose que d’être ignoré par l’Instagramer solitaire qui venait de tomber sur leur publication.

La dernière version, dans laquelle encore plus de contenu d’influenceur ou d’annonceur pourrait apparemment se frayer un chemin jusqu’au premier plan du flux de l’utilisateur semble encore moins souhaitable, le chiffre inconnu étant considéré comme une intrusion dans l’expérience Instagram de l’utilisateur et se dégageant – au mieux – d’un arrogant narcissique.





Au pire, l’utilisateur voyant la publication Instagram de l’inconnu est pris d’anxiété – n’ont-ils pas « suffisant » amis ? Pesé dans le grand équilibre de Mark Zuckerberg et trouvé en manque, leur vie sociale est-elle inadéquate ? Une telle gifle froide par la réalité incitera sans doute l’utilisateur à passer plus de temps sur Instagram pour « remède » le problème.

Dans le monde idéal de la plate-forme, l’utilisateur ne manque jamais de contenu, qui est déversé à un rythme tout aussi rapide (et distrayant) de manière à absorber tout le temps libre de l’utilisateur, déclenchant un vortex secondaire de « sans rapport »influenceur » contenu.

S’il est peu probable que ce flot mystérieux de publications Instagram soit populaire parmi les Instagrammers impatients qui souhaitent interagir avec leurs propres amis plutôt qu’avec ces étrangers, certains mordront certainement à l’hameçon, désireux d’apaiser un moment de solitude troublant en interagissant avec leur nouveau la nouvelle vidéo de chat mignonne de mon pote.

Mais on pourrait imaginer que les entités qui choisissent de travailler avec cette nouvelle fonctionnalité voient une baisse de leur activité d’influenceurs basée sur le pur dépit, étant devenues des annonceurs de second rang motivés par la base, ont besoin de rassembler quelques dollars.

Les Instagrammers ont déjà déploré que le contenu de leurs flux ne soit pas affiché dans l’ordre chronologique, et on ne sait pas pourquoi la plate-forme chercherait à irriter davantage sa clientèle en rendant potentiellement encore plus difficile la recherche de contenu que leurs amis ont publié. Il est peu probable qu’être bombardé de contenus provenant d’étrangers apaise leur irritation.

D’autres, cependant, ont adopté l’idée que leurs publications, leurs pensées et même leurs relations soient contrôlées par les médias sociaux. Tinder a récemment publié une fonctionnalité de rencontres qui permettrait aux utilisateurs de balayer uniquement « »Oui” sur des profils avec certains intérêts, assurant apparemment une gamme encore plus étroite de possibilités de rencontres – décidément effrayant, guindé et inauthentique, mais loué de toute façon par le Verge, qui n’a jamais rencontré une fonctionnalité technologique intrusive qu’il n’aimait pas.

Mais en revenant au nouveau d’Instagram « Inondez votre flux avec les détritus mentaux de quelqu’un d’autre » fonctionnalité, les commentaires laissés par les lecteurs sous l’article peuvent être une indication de la façon dont les gens reçoivent le nouveau » d’Instagram « messages suggérés » algorithme. Cependant, la plate-forme peut vouloir conserver le « annuler » Séquence de touches à portée de main. Presque tous les utilisateurs qui ont répondu au message sur le Verge l’ont fait de manière négative.

« Chaque application de médias sociaux évolue au point de donner la priorité au contenu que vous n’avez pas demandé. Ne pas simplement l’ajouter, le servir de préférence aux personnes que vous souhaitez réellement suivre», a observé un commentateur, s’émerveillant de la façon dont les gens laissaient leur capacité d’attention monopolisée par un smartphone exigeant leur attention 24h/24 et 7j/7 pour regarder des publicités et regarder des photos qui ne les intéressaient pas.

« Je pense honnêtement que le but est de vous éloigner des choses qui vous intéressent vraiment et uniquement vers ce qu’elles suggèrent« , a écrit un autre, alors qu’un troisième a exprimé sa sympathie pour les fondateurs d’Instagram qui sont partis après que Facebook a acheté l’entreprise.





« C’était sympa aussi longtemps que ça durait. J’ai aimé pouvoir voir ce que faisaient mes AMIS», a suggéré un autre. « Il est peut-être temps de partir. Maintenant, je peux voir pourquoi les créateurs ont quitté Facebook. La fête est finie. «

Notant qu’il n’y avait qu’un délai de 30 jours « faire la sieste » pour désactiver la réapparition irritante de contenu aléatoire, plusieurs autres utilisateurs se sont moqués de l’idée que la nouvelle fonctionnalité donnait aux utilisateurs un contrôle quelconque, et encore moins plus. « Comment montrer aux gens des choses qu’ils n’ont jamais demandé à voir… et ne leur donner aucune option pour les changer… de quelque manière que ce soit, forme ou forme alignée avec” la tendance à donner aux utilisateurs plus de contrôle sur leur expérience Instagram.

« J’ai l’impression qu’ils essaient intentionnellement de nous faire chier,», a résumé une personne. L’étape suivante? Supprimer complètement les commentaires de la section des commentaires ?

