Pendant plus de 50 ans, Ronni Diamondstein avait conservé un morceau de papier jaunissant plié avec une recette manuscrite de gâteau au chocolat.

De temps en temps, elle utilisait la recette bien usée, écrite à l’encre verte et épongée par parties après des années d’utilisation. Chaque fois qu’elle préparait le gâteau, elle se souvenait affectueusement de son auteur: Mme Ellen LeClair, son professeur de français à la Commack High School North à Long Island.

Mme LeClair n’avait que quelques années de plus que Diamondstein et les deux s’étaient rapprochés après la mort soudaine du père de Diamondstein avant sa dernière année au lycée.

Puis en juin dernier, Diamondstein, qui est célibataire et vit à Chappaqua, New York, est partie à la recherche de son ancien professeur à qui elle avait parlé pour la dernière fois il y a 50 ans. Le mari d’une amie est décédé du COVID-19 en avril et elle a dit qu’elle s’était retrouvée à penser à la nature éphémère de la vie et aux personnes qui lui avaient beaucoup compté..

La pandémie a également incité Frank Morgese et Carlos Jimenez à se reconnecter. Meilleurs amis du lycée, ils ne s’étaient pas vus depuis leur diplôme de l’école secondaire North Rockland en 1976.

Au début de cette année, Jimenez a retrouvé son ami Morgese grâce à un contact commun sur LinkedIn.

Ils ont rapidement décidé de mettre en place un appel vidéo. Depuis, ils discutent régulièrement.

Raviver de vieilles amitiés

L’isolement social forcé de la pandémie de coronavirus a inspiré de nombreuses personnes à renouer avec de vieilles amitiés et à entretenir des relations avec des membres de la famille éloignés qui ont peut-être diminué avec le temps.

Atteindre plus loin et plus large que notre cercle habituel est l’antidote de l’isolement social, disent les experts en santé mentale.

«Depuis mars, nous avons traversé de nombreuses vacances et événements de la vie qui sont normalement vécus en présence des autres. Cela fait mal de ne pas faire ce pour quoi nous, humains, sommes déterminés à faire – être ensemble avec la famille, les amis et la communauté », a déclaré la Dre Jennifer Naparstek Klein, psychologue spécialisée en psychologie familiale au Centre de consultation de Bronxville.

«Ces Zooms familiaux, ou FaceTimes avec des amis de notre passé, sont tous des moyens de lutter psychologiquement contre l’isolement imposé que COVID-19 a apporté, et de nous isoler de la solitude, et même éventuellement de la dépression.

Diamondstein a découvert que son professeur vivait à Hawaï grâce à une recherche Google. Elle a écrit une lettre et a inclus son e-mail.

«Je lui ai dit à quel point je l’appréciais et à quel point j’étais reconnaissante des conseils qu’elle m’avait donnés», a déclaré Diamondstein, leprésident par intérim du conseil d’administration de la bibliothèque de Chappaqua.

Après le décès de son père en août 1969, alors qu’elle était lycéenne, Diamondstein a déclaré qu’elle était confrontée à un dilemme: devrait-elle aller à l’université ou rester à la maison et aller dans une université locale?

«J’étais l’aîné de deux enfants. J’avais à cœur de partir mais je me sentais obligé de rester à la maison. Un jour, j’ai parlé à Mme LeClair et elle m’a dit de suivre mon cœur et de vivre ma propre vie. Donc en septembre 1970 Je suis allé à l’université de Syracuse et je n’ai jamais regardé en arrière.

Morgese et Jimenez, qui vivaient dans la même rue à Garnerville, New York, tout au long du lycée, ont découvert qu’ils étaient maintenant sur des continents différents, Morgese en Belgique et Jimenez à Houston. En juillet, un appel vidéo Whatsapp leur a donné un aperçu littéral de la vie de chacun.

« C’était comme si aucun temps ne s’était écoulé, bien que bien sûr, une vie se soit écoulée », a déclaré Morgese. « Nous avons parlé de notre enfance, de notre famille, de notre lycée, de l’élection présidentielle, du COVID, des manifestations pour la justice sociale et plus encore. »

Bien qu’aucun des deux n’ait l’intention de rejoindre les forces armées au lycée, les deux ont poursuivi une longue et distinguée carrière dans l’armée.

Après 30 ans dans l’armée, Morgese a pris sa retraite en tant que colonel, terminant sa carrière militaire en tant qu’attaché militaire américain en République tchèque et en Italie. Jimenez a obtenu le grade d’Adjudant-chef 5. Il est maintenant à la retraite et travaille comme directeur d’un programme de ROTC dans une école secondaire.

Morgese a toujours de la famille à Garnerville et visite chaque année. La famille de Jimenez a déménagé en Floride peu de temps après son diplôme d’études secondaires.

«J’ai toujours parlé de Carlos comme de mon meilleur ami même si je ne l’avais pas vu depuis des années. Je pense que nos femmes sont amusées à nous écouter parler et se remémorer », a déclaré Morgese lors d’un récent appel Whatsapp.

Jimenez et Morgese ont tous deux déclaré que l’autre n’avait pas beaucoup changé, à l’exception de quelques cheveux gris.

Lorsqu’on lui a demandé à quoi ressemblait l’expérience de voir enfin son ami, Jimenez l’a qualifiée de «mélancolique».

«Quand vous avez un bon ami au lycée, vous souhaitez peut-être pouvoir vous réunir de temps en temps et nous prendrons un repas ou autre», a déclaré Jimenez. « Mais, tant que vous communiquez, c’est ce qui compte. » Jimenez a dit qu’il prévoyait de se rendre en Belgique « quand ça ralentit. Et nous l’avons également invité (Morgese) à venir à Houston.

C’est valider pour se connecter

Une des raisons pour lesquelles tendre la main à de vieux amis est devenu plus naturel est en raison de l’hypothèse d’une expérience partagée.

«Au cours de cette pandémie sans précédent, il y a une plus grande probabilité et une plus grande volonté de supposer que tout le monde veut ou a besoin de plus de connexion», a déclaré Klein. «Il peut aussi y avoir une certaine compassion pour les autres qui est agitée dans une pandémie. La combinaison de nos besoins et de notre compassion nous pousse à tendre la main plus facilement.

Pendant la pandémie, la rabbin Stacy Bergman, qui vit à Armonk avec son mari et ses trois enfants, a répondu à un e-mail d’un vieil ami du lycée de Baltimore lui demandant si sa promotion de 1987 voulait faire un cocktail sur Zoom pour se rattraper. Le groupe organise désormais des cocktails et des clubs de lecture depuis avril.

Bergman a déclaré qu’elle était surprise de la façon dont le groupe avait été formé de manière transparente, ne s’étant pas vus depuis 30 ans, à l’exception d’une réunion occasionnelle.

«C’est une histoire commune», dit-elle. «Personne ne vous connaît aussi bien dans votre vie d’adulte que les gens qui vous ont regardé à travers ces étapes difficiles d’adolescence et de chagrin d’amour et de faire partie d’une équipe sportive et toutes ces choses que vous traversez avec vos amis du secondaire.

Ne sachant pas combien de temps durerait le temps d’arrêt avec la famille et nulle part où aller, Bergman a dit qu’elle avait l’impression qu’elle ne devrait pas gaspiller le temps.

«C’était une occasion de se souvenir des relations que vous aviez avec les gens alors que votre vie passait à toute vitesse», a-t-elle déclaré. «Vous avez perdu la trace non seulement des gens, mais de l’idée que vous pouviez prendre le temps de faire l’effort de vous reconnecter. C’est aussi une période d’isolement et vous comprenez que d’autres personnes vivent exactement la même chose. C’est donc très valorisant de se connecter avec les gens. »

Hors du bleu

Il y a quelques mois, Stacey Baum se trouvait sur le parking d’une pharmacie CVS lorsqu’elle a reçu un appel de son institutrice de maternelle, Mme Sue Chait.

Baum, qui vit à Thornwood, a déclaré qu’elle avait vu Mme Chait pour la dernière fois il y a environ 15 ans lorsqu’elle est allée rendre visite à sa famille à Highland Park, dans l’Illinois.

Mme Chait, qui a environ 70 ans, vit maintenant en Caroline du Nord.

«Pendant la pandémie, elle nettoyait du matériel scolaire et a trouvé une vieille lettre qu’elle voulait partager avec moi. J’ai fini par lui parler au téléphone pendant plus d’une heure alors que j’étais assise dans le parking. Nous nous sommes souvenus de mes camarades de classe de 1974, de mon ancienne école primaire, de ses camarades professeurs », a déclaré Baum

«J’ai 51 ans et mon professeur de maternelle m’a tendu la main, c’était comme avoir une couverture chaude enroulée autour de moi. C’était délicieux. «

Pour Ronni Diamondstein, qui a passé 20 ans comme bibliothécaire dans le district scolaire de White Plains, entendre comment un enseignant a eu un impact sur un élève a toujours été une expérience spéciale et elle a dit qu’elle voulait que son professeur sache ce qu’elle signifiait pour elle.

« Obtenir une réponse d’elle était comme une lumière brillante qui est entrée dans ma vie pendant cette période; » quelqu’un qui me connaissait comme un enfant « , a déclaré Diamondstein. «Lorsqu’un enfant perd un parent à l’adolescence, cela change votre vie pour toujours. Elle m’a aidé à devenir la personne que je suis aujourd’hui», a-t-elle déclaré. «Et je voulais qu’elle le sache.

Pour l’instant, Diamondstein prévoit de s’en tenir à l’écriture de lettres – pas d’appels téléphoniques ou vidéo. Mais elle inclura une photo du gâteau au chocolat de Mme LeClaire qu’elle envisage de cuisiner pendant les vacances.

« Lorsque vous écrivez, des lettres ou des e-mails, vous avez un historique de la conversation dont vous pourrez profiter à nouveau à l’avenir. »