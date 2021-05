JENNIFER Aniston et David Schwimmer ont avoué qu’ils étaient presque devenus des vrais Ross et Rachel lors de la spéciale Friends Reunion.

Le duo est devenu l’ultime volonté qu’ils / ne veulent pas se coupler au cours des 10 ans de la sitcom NBC, et près de 25 ans plus tard, ils ont admis que leur chimie sexuelle était en grande partie due à leurs flirts hors écran.

Ross et Rachel étaient presque une chose de la vie réelle grâce à l'attirance de Jennifer et David l'un envers l'autre

James Corden, qui a accueilli le spécial, a réussi à découvrir la vérité en disant: «Me permettrez-vous de poser ce que je considérerais comme une question effrontée?

«Il est impossible de ne pas se rendre compte et de ne pas voir que vous êtes tous jeunes, sexy et beaux acteurs à succès, qu’il m’est inconcevable qu’il n’y ait peut-être pas eu de romances hors écran.

L’air maladroit, Jennifer a toussé avant de partir: « Eh bien … je veux dire, David? »

«La première saison, j’ai eu le béguin pour Jen», admet David, Jennifer convenant que les sentiments étaient réciproques.

David, qui a joué Ross, admet qu'il aimait Jennifer pendant la course de l'émission

Le casting révèle les détails du spectacle pour la première fois en 26 ans

«À un moment donné, nous nous écrasions tous les deux, mais c’était comme si deux navires passaient parce que l’un de nous était toujours en couple.

« Donc, et nous n’avons jamais franchi cette frontière, vous savez que nous avons respecté cela. »

Matt LeBlanc a ensuite jeté une clé majeure dans les œuvres en plaisantant en toussant et en déclarant: «Bullsh ** t!»

Mais le couple insiste sur le fait qu’ils n’étaient rien d’autre que des amis, Jennifer admettant: «Je me souviens avoir dit une fois à David, ‘ça va être une telle déception si la première fois que toi et moi nous embrassons va être à la télévision nationale’.

La romance compliquée de Ross et Rachel a été déclenchée alors que les acteurs se croyaient

Le gang est de retour ensemble pour un voyage dans le passé

«Effectivement, la première fois que nous nous sommes embrassés, c’était dans ce café. Nous avons donc simplement canalisé toute notre adoration et notre amour l’un pour l’autre dans Ross et Rachel.

Bien qu’ils n’aient peut-être pas fonctionné, Ross et Rachel l’ont fait – et après 10 ans, des millions de personnes ont regardé alors qu’ils décidaient enfin d’essayer leur romance on / off.

Au cours de la spéciale, l’équipe – complétée par Courteney Cox, Lisa Kudrow et Matthew Perry – s’est retrouvée sur des recréations de certains des décors les plus emblématiques pour parler du succès de la série.

Bien qu’il n’ait pas été diffusé depuis 16 ans, il reste l’une des émissions les plus regardées de tous les temps.

Friends: The Reunion Special est disponible sur Sky et NOW TV.