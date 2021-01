Les fans de FRIENDS ont été stupéfaits par un croisement improbable avec Cobra Kai de Netflix – mais l’avez-vous repéré?

La troisième saison de la comédie dramatique d’arts martiaux a débuté sa troisième saison au début de 2021, et beaucoup ont déjà regardé le tout.

Une scène en particulier a laissé les fans hurler de joie après avoir réalisé une mention subtile de l’une des sitcom américaines très appréciées lors d’une conversation entre Johnny Lawrence (William Zabka) et Miguel Diaz (Xolo Maridueña).

Pendant la scène, le couple s’arrête ensemble dans un restaurant de sushis et Johnny interroge son copain sur ce qu’ils mangent.

Il ramasse le sushi en collant sa baguette en plein milieu et demande: « Qu’est-ce que c’est que cette merde? »

Miguel a répondu: « C’est un rouleau de dragon, donc en gros vous avez de l’avocat frais, du concombre haché, du crabe des neiges et Unagi sur le dessus. »

Johnny ne pouvait pas tout à fait comprendre ce qu’on lui disait et dit: « U-nagi-quoi? Unagi? »

« Ouais, c’est de l’anguille d’eau douce, » répondit-il.

Et les vrais fans de Friends sauront qu’il fait référence au 17e épisode de la saison six, lorsque la classe d’autodéfense de Phoebe et Rachel suscite un débat sur ce qu’est réellement Unagi.

Après leur cours, Ross ramène le duo sur terre quand il explique qu’une séance ne leur donnera pas à tous toutes les compétences nécessaires pour pouvoir se défendre correctement.

Il a commencé à se plaindre de la façon dont il avait étudié le karaté pendant un certain temps et a dit qu’ils devaient se familiariser avec un certain concept japonais – unagi.

Mais Rachel a remis en question ses connaissances en demandant: « N’est-ce pas une sorte de sushi? »

Ross a répondu: « Non, c’est un concept. »

Phoebe a riposté et a dit: « Ouais, c’est vrai. C’est de l’anguille d’eau douce! »

Les filles ont commencé à retirer le mick de leur copain, mais se sentant mal lui ont demandé d’expliquer ce que c’était.

Il leur a dit: « Unagi est un état de conscience totale, ce n’est qu’en atteignant le véritable Unagi que vous pourrez être préparé à tout danger qui vous arrivera. »

De nombreux fans de l’émission Netflix ne pouvaient pas croire qu’ils avaient fait une telle référence et se sont tournés vers Twitter pour partager leur enthousiasme.

L’un d’eux a écrit: « Regarder #CobraKai et tout ce que je peux penser, c’est UNAGI. »

Quelqu'un d'autre arrive à cette scène de Cobra Kai, quand Johnny décide d'essayer un Unagi et avant de manger, il demande ce que c'est et immédiatement votre cerveau a pensé à ce gars?

Une seconde a dit: « omg #cobrakai Johnny vient de se mutiler et de cracher des sushis #UNAGI et je veux me battre contre lui maintenant. Je peux pardonner tout le reste. »

Regardez la troisième saison de Cobra Kai sur Netflix maintenant.