Amis et famille se réunissent pour se souvenir du directeur du magasin d’alcools de Lake Country

Un service a eu lieu pour la directrice du magasin d’alcools Katherine McIlravey à Lake Country jeudi après-midi (25 août).

McIlravey, le directeur de Sitara Liquor dans la communauté des lacs, a été blessé dans un incendie de camping-car au parc de camping-cars de Mabel Lake Resort le 31 juillet et est décédé à l’hôpital le 1er août.

Jeudi, plus de 50 de ses amis et de sa famille se sont réunis à Sitara Liquor pour se souvenir d’elle. Beaucoup d’entre eux ont versé des larmes en parlant lors d’une petite cérémonie devant le magasin, racontant des histoires sur McIlravey et comment ils l’ont rencontrée.

Avant de diriger Sitara Liquor, elle a dirigé le Shannon Lake Liquor Store à West Kelowna pendant plus de sept ans.

Son fils, Jake McIlravey, a créé une page GoFundMe pour aider avec les dommages causés par l’incendie du camping-car et plus encore.

