Amis et famille se rassemblent autour d’une femme de Vernon qui lutte contre un cancer du sein agressif – Kelowna Capital News

Amis et famille apportent leur soutien à une femme de Vernon qui lutte contre une forme agressive de cancer du sein.

Au printemps dernier, Jessica Tetz a reçu un diagnostic de cancer du sein triple négatif, selon sa cousine, Tegan Tetz, qui a créé une collecte de fonds GiveSendGo pour rallier le soutien.

Le cancer du sein triple négatif est “connu pour être un cancer plus agressif et plus difficile à traiter”, a écrit Tegan sur la collecte de fonds en ligne, qui n’a recueilli que 1 520 $ pour atteindre son objectif de 25 000 $ mardi après-midi.

“Jessica a pris la décision difficile de suivre les recommandations de son médecin de famille – une chimiothérapie pour réduire la tumeur, suivie d’une intervention chirurgicale et enfin d’une radiothérapie pour tenter de prévenir les récidives”, a écrit Tegan.

“Pour quiconque a la chance d’avoir rencontré Jessica, sait qu’elle est la personne la plus attentionnée, la plus aimante et la plus attentionnée. Cette belle âme pourrait vraiment avoir besoin de votre aide en ce moment.

“Actuellement en raison de ses traitements de chimiothérapie, elle est incapable de travailler, elle vient d’acheter sa première maison ici à Vernon l’année dernière avant de découvrir les nouvelles de sa santé”, a déclaré son amie Megean Dahms. “L’assurance-emploi ne paie pas beaucoup du tout, alors elle a vraiment du mal à joindre les deux bouts.”

Les traitements de chimiothérapie de Jessica ont commencé début juillet et elle prend neuf à 12 mois d’arrêt de travail pour faire face aux effets secondaires. Elle a reçu son deuxième cycle de chimio au début du mois d’août et a sept cycles de chimio à endurer au total.

Selon Tegan, Jessica se porte bien dans l’ensemble, “restant près de chez elle car elle se fatigue facilement et se sent nauséeuse”. Elle a commencé à couper ses cheveux plus courts chaque semaine pour se préparer émotionnellement à la perte de cheveux, et un jour, elle a « sauté le pas » et a tout arrêté.

“Ça lui va à ravir”, a écrit Tegan.

Un rendez-vous avec un spécialiste des gènes a entraîné une mauvaise nouvelle : Jessica a été testée positive pour BRCA1 anormal.

“BRCA1 et BRCA2 sont des gènes suppresseurs qui ont généralement pour tâche de contrôler la croissance et la mort cellulaires”, a écrit Tegan. « Tout le monde possède deux gènes BRCA1 et deux gènes BRCA2. Lorsqu’une personne possède une copie altérée ou mutée du gène BRCA1 ou BRCA2, son risque de divers types de cancer augmente.

Le gène anormal signifie que Jessica a un risque plus élevé de récidive du cancer du sein et un potentiel de cancer de l’ovaire.

Une mutation BRCA1 s’accompagne d’un risque moyen à vie de 65 % pour le cancer du sein, d’un risque à vie de 40 à 60 % pour un deuxième cancer du sein et d’un risque moyen à vie de 39 % pour le cancer de l’ovaire, selon Tegan.

Les organisateurs de la collecte de fonds GiveSendGo prévoient d’organiser une vente aux enchères silencieuse en décembre pour collecter plus de fonds pour Jessica.

Brendan Shykora

CancerVernon