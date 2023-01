Amis et famille disent au revoir à un adolescent de la Colombie-Britannique tué dans un accident de bus la veille de Noël

Les funérailles de Kathy Kim Le d’Aldergrove ont eu lieu vendredi et samedi.

La famille et les amis ont rempli une chapelle à Surrey pour un service commémoratif le vendredi 6 janvier, pour dire au revoir à la jeune fille de 18 ans de la communauté du Lower Mainland, qui a été tuée dans un accident de bus la veille de Noël alors qu’elle essayait d’obtenir à la maison pour les vacances.

Les personnes en deuil ont été accueillies par une image de l’ancienne élève de l’école secondaire communautaire d’Aldergrove dans sa casquette et sa robe de diplômé, entourée de fleurs.

Sa crémation a eu lieu le samedi 7 janvier.

Un porte-parole de la famille, son oncle Hung Pham, a déclaré que les cendres de Kathy ont été transportées dans un monastère et seront ramenées à la maison à une date ultérieure pour être placées dans un sanctuaire.

Son père en deuil, Ut Van Le, a publié sa dernière conversation avec sa fille, un bref échange de SMS confirmant qu’elle était sur le chemin du retour pour passer Noël avec sa famille.

Kathy avait rendu visite à sa meilleure amie à Kelowna et prévoyait d’emménager avec elle.

Elle voulait être avec sa famille pour Noël, mais lorsqu’elle n’a pas pu prendre de vol en raison de conditions météorologiques extrêmes, qui ont forcé l’annulation de presque tous les vols vers l’aéroport international de Vancouver, Kathy a fini par prendre un bus la veille de Noël.

Lorsque Le a envoyé un SMS au téléphone de sa fille, pour voir si elle était dans le bus, elle a répondu que oui.

“Je suis en route. Je vais être en retard. VRAIMENT en retard 🙂 », a envoyé Kathy.

« Quand tu es à Abbotsford, appelle papa », a répondu son père.

« Oki », a-t-elle répondu.

Ut Van Le a posté la dernière photo qu’il avait prise avec sa fille Kathy Kim Le. Kathy, 18 ans, d’Aldergrove, tentait de rentrer chez elle dans sa famille la veille de Noël lorsque le bus dans lequel elle se trouvait s’est écrasé, la tuant ainsi que trois autres personnes. (Avec l’aimable autorisation de la famille Le – utilisée avec permission)

Son oncle a déclaré au Langley Advance Times que Kathy avait pris le bus “contre la volonté de sa famille”.

C’était le matin de Noël, vers 1 ou 2 heures du matin, lorsque la GRC a appelé, a-t-il dit.

L’autobus de passagers dans lequel se trouvait Kathy s’était écrasé le long de l’autoroute 97C entre Merritt et West Kelowna, près de la sortie de Loon Lake.

C’est vers 18 heures, bien après que le ciel se soit obscurci, que la GRC a déclaré que le bus “avait rencontré des conditions routières défavorables”. Il est sorti de la route, a traversé le terre-plein et s’est retourné côté passager.

Quatre personnes, dont Kathy, sont mortes dans l’accident de capotage.

À LIRE AUSSI: La victime d’un accident de bus la veille de Noël en Colombie-Britannique laisse derrière elle une jeune famille en Inde: cousin

Le jour de Noël, au lieu de célébrer la saison, la famille de Kathy a organisé une cérémonie au monastère Hoa Nghiem à Aldergrove, s’arrangeant pour que les moines prient pour Kathy pendant 49 jours.

Une déclaration de Noël du chef de la compagnie d’autobus, E-Bus, basée en Alberta, a provoqué une réaction de colère de la part de la famille.

“Je voudrais adresser nos plus sincères condoléances aux familles et aux proches si durement touchés par cet événement tragique hier soir”, a déclaré le président et directeur de l’exploitation d’E-Bus, Tom Jezersek, ajoutant que “nos pensées et notre sympathie vont aux personnes blessées et en deuil en ce moment”. .”

“Que diriez-vous de contacter directement les familles des défunts pour les condoléances et le soutien ?” Hung a déclaré dans un message en réponse à la déclaration en ligne.

“Ma nièce était l’une des victimes de cet accident et personne de l’entreprise n’a contacté les parents. Ils ont reçu un coup à la porte à 2 heures du matin le jour de Noël de la GRC et c’est tout.

Au dimanche 8 janvier, Hung a déclaré que l’entreprise n’avait pas encore contacté la famille.

Langley Advance Times a contacté Ebus pour un commentaire.

AldergroveLangley