Partageant leur expérience avec Conde Nast Traveler , les trois ont expliqué comment ils ont traversé Udaipur, Mumbai, Ganpatipule, Panjim, Hampi, Bengaluru et Chennai avant de s’envoler pour les Andamans. Au retour, ils se sont arrêtés à Pondichéry. Le road trip n’était pas un jeu d’enfant, malgré les routes lisses dans la plupart des endroits. Parlant de son expérience de conduite à Andaman, Robin a déclaré qu’il fallait toujours être prêt à affronter l’inconnu. Quelles que soient les circonstances auxquelles les amis ont été confrontés, ils ont passé un moment formidable et ont créé des souvenirs pour la vie. «Nous formons un trio depuis l’époque de Bob Dylan et Woodstock dans les années 70. Nous avons fait des choses folles ensemble et nous nous sommes toujours soutenus », a ajouté Robin Nakai.

Depuis des temps immémoriaux, Bollywood a exploré les thèmes de l’amitié, du voyage et de la confluence de ces deux. Des films comme Dil Chahta Hai, Zindagi Na Milegi Dobara, Jab We Met, Tamasha, non seulement rétablissent notre croyance en le véritable amour et l’amitié, mais éveillent également le voyageur inerte en nous.

