Amis devenus ennemis, Archana Gautam se dispute avec Soundarya Sharma et dit "maa-baap ne..."

Dans le prochain épisode de Bigg Boss 16, des amis se transforment en ennemis alors qu’Archana Gautam sera vu se disputer une vilaine querelle avec la co-concurrente Priyanka Choudhary dans la cuisine. Une promo de l’épisode à venir a été partagée sur la chaîne Instagram de Colors, qui montrait les deux se retrouvant dans une vilaine prise de bec. Cela commence par Archana disant à Priyanka: “maa-baap ne sikhaya nahi kya khana banana”.

Priyanka répond en disant de ne pas aller sur les parents, Ankit Gupta intervient et dit à Archana de ne pas franchir la ligne. Plus tard, Priyanka est vue assise dans le jardin et disant au nouveau capitaine de la maison Sajid Khan qu’Archana franchit les lignes. il dit ensuite qu’il veut que les fonctions soient modifiées. Des aperçus montrent également que Priyanka et Archana ont un face-à-face sur le commentaire. Archana a continué à se moquer de Priyanaka et a dit: “Haraam ka mat kha.”

Hier, Sajid Khan a reçu l’honneur du capitaine après avoir remporté la tâche et a maintenant reçu de nouveaux pouvoirs pour diriger la maison. Bigg Boss a annoncé que la tâche serait de visiter la maison et que Sajid serait le guide touristique. Sajid a déclaré: “Je deviendrai capitaine cette semaine.” Tina a également exprimé son souhait de devenir capitaine. Elle a dit: “Je veux aussi devenir capitaine mec.” Lors du choix du capitaine, le rappeur MC Stan a plaisanté en disant que si Tina devenait capitaine, personne ne travaillerait selon elle.

Cependant, les choses ont mal tourné lorsque Sajid a été nommé capitaine. Tina a eu une vive dispute avec Sajid car il avait promis de prendre son parti et l’a traité de “flipper”. Après que Sajid ait été nommé nouveau capitaine de la maison, les avantages ont également été modifiés. La voix de Bigg Boss a déclaré que les deux candidats qui partageraient la chambre avec Sajid seront libres de tout devoir et seront également protégés des nominations.