Amis, combien d’entre nous en ont ?!

Si vous êtes un fan de Lil Baby, vous savez qu’il apprécie la famille et les amis et n’a pas peur de le faire savoir. Le week-end dernier, il a offert à son bon ami, James Harden, un TRÈS beau cadeau !

Vendredi, James Harden a célébré son 33e anniversaire entouré d’amis célèbres et de sa famille sur un yacht de luxe. Plusieurs vidéos de Harden s’amusant ont été mises en ligne avec une vidéo de lui jetant un faux gâteau à 4 étages par-dessus bord dans l’océan.

Travis Scott, Future, Kevin Durant et Trae Young étaient d’autres amis célèbres présents.

Lil Baby est actuellement sur le “One Of Them Ones Tour” et n’a pas pu se rendre à la fête du yacht, mais cela ne l’a pas empêché d’offrir à Harden une valise Goyard qui aurait été remplie de 250 000 $ avant la grande fête.

Après avoir chanté “joyeux anniversaire” au NBA Allstar, il a ensuite remis le cadeau.

“Je n’ai pas le temps de rien vous offrir”, a déclaré Lil Baby après avoir remis à Harden un sac Goyard rempli d’argent. “Je sais que vous n’êtes pas à court d’argent ou de rien.”

L’amitié de Baby et Harden a commencé il y a quelque temps et a finalement conduit Harden à devenir producteur exécutif sur La voix des héros, album commun de Baby avec Lil Durk. Pendant la saison NBA, vous avez également pu apercevoir Baby à quelques matchs de James Harden et les deux ont assisté ensemble à la Fashion Week de Paris.

Harden a également partagé que le rappeur ainsi que Durk et Meek Mill avaient enregistré des sessions chez lui à Houston. Harden a déclaré que son implication dans les sessions d’enregistrement lui a fourni un nouvel avantage et une nouvelle perspective lorsqu’il est sur le terrain.

“Ils m’ont tous appelé comme, ‘Yo, nous sommes sur le point de nous arrêter à Houston.’ Bébé, Durk, Meek », a déclaré James Harden au Sports Center. «Ils viennent tous à la maison d’Atlanta, vers deux heures du matin. Je dois aller m’entraîner demain matin ! Ils viennent en studio et je suis debout avec eux tout le temps. Et je pars du studio à 7h30 juste pour m’entraîner. Je ne peux pas rater cette opportunité ! Ils sont en studio, je dois voir de quoi ces mecs sont sur le point de parler.

Cet été, Harden a signé un énorme contrat de 68,6 millions de dollars sur deux ans avec les 76ers de Philadelphie.

Il n’a clairement PAS besoin d’argent, mais nous sommes sûrs qu’il est reconnaissant que son bon ami lui ait offert 250 000 $.

Que pensez-vous du fait que Lil Baby offre tout cet argent à James Harden ?