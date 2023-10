La nouvelle de la mort de l’acteur Matthew Perry, samedi soir, a immédiatement déclenché une vague de choc et de chagrin.

Mieux connu pour son rôle désormais emblématique de Chandler Bing dans la sitcom bien-aimée des années 90 “Friends”, Perry a été retrouvé mort samedi d’une apparente noyade à son domicile de Pacific Palisades. Il avait 54 ans.

Il n’y avait aucune indication d’acte criminel ni aucune cause confirmée du décès, a déclaré une source policière à NBC News. Une enquête est en cours.

Le succès massif de “Friends” et la performance indélébile de Perry dans le rôle du Chandler doucement sarcastique lui ont valu une légion d’admirateurs. Il a également suscité l’admiration pour avoir discuté publiquement de ses luttes contre la toxicomanie et l’alcoolisme.

Des personnalités publiques notables de tous bords ont rendu hommage.

L’acteur Michael Rappaport – qui a joué un rôle récurrent dans “Friends” dans le rôle de Gary, l’un des petits amis de Phoebe – dit le X que Perry était “si gentil, cool, détendu et talentueux. Vous faites partie de la culture américaine et vous vivrez pour toujours.”

Maggie Wheeler, qui jouait Janice, la petite amie de Chandler, a publié un hommage à Perry sur Instagram.

“Quelle perte. Tu vas manquer au monde, Mathew Perry”, Wheeler a écrit. “La joie que vous avez apportée à tant de personnes au cours de votre trop courte vie perdurera. Je me sens tellement bénie par chaque moment créatif que nous avons partagé.”

Le compte Instagram officiel “Amis” posté qu’il a été dévasté d’apprendre la mort de Perry. “Il a été un véritable cadeau pour nous tous”, peut-on lire.

Acteur Rumer Willis, fille de Bruce Willis – qui a joué avec Perry dans les films « The Whole Nine Yards » et « The Whole Ten Yards » – a écrit sur Instagram: « Je suis tellement triste d’apprendre le décès de Matthew Perry. Quand j’étais enfant et que j’étais sur le plateau… il était si gentil, drôle et gentil avec mes sœurs et moi… Je sais qu’il a eu de nombreux défis dans sa vie et a apporté beaucoup de joie aux gens avec sa comédie. J’espère qu’il pourra se reposer en paix.

Acteur Olivia Munn a écrit sur Instagram“Il lutte tellement contre la dépendance et a été assez courageux pour être ouvert et honnête à ce sujet. Je suis vraiment désolé pour sa famille et ses amis qui reçoivent cette nouvelle aujourd’hui. Rien de moins qu’un déchirement. Repose en amour, Matthew Perry.”

Ancien quart-arrière de la NFL, Robert Griffin III dit le X“Matthew Perry était plus que Chandler Bing. C’est lui qui a fait partir Friends. Triste d’apprendre son décès, mais reconnaissant pour les souvenirs qu’il nous a laissés. Repose en paix.”