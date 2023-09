Amis avec des avantages? Ces oiseaux établissent des connexions stratégiques pour obtenir une meilleure nourriture

Comme ça arrive6:34Amis avec des avantages? Ces oiseaux établissent des connexions stratégiques pour obtenir une meilleure nourriture

Parfois, obtenir ce que vous voulez dans la vie dépend de qui vous connaissez – une leçon qu’un groupe de choucas sauvages en Angleterre a appris assez rapidement.

Dans une expérience, les oiseaux ont appris à abandonner leurs vieux amis et à nouer de nouveaux liens sociaux à la recherche de friandises savoureuses.

Mais il semble que le sang soit plus épais que l’eau pour les choucas, car un approvisionnement gratuit en délicieux vers de farine n’a pas suffi à les inciter à abandonner leurs compagnons de toujours ou les membres de leur famille immédiate.

« Les choucas sont des oiseaux très fidèles », a déclaré Alex Thornton, professeur d’évolution cognitive à l’Université d’Exeter au Royaume-Uni. Comme ça arrive hôte Nil Köksal.

« Dans l’étude que nous venons de publier, nous montrons qu’ils restent fidèles à leurs relations étroites contre vents et marées, même s’ils sont beaucoup plus avisés lorsqu’il s’agit d’ajuster leurs autres relations. »

Les conclusions ont été publié lundi dans la revue Nature Communications .

Ingénierie sociale via des chargeurs automatiques

L’étude fait partie du Cornish Jackdaw Project, dans lequel les chercheurs observent le comportement de milliers de choucas sauvages dans plusieurs colonies de Cornwall depuis environ 12 ans.

Les oiseaux du projet ont des bracelets de cheville équipés de transpondeurs, comme ceux utilisés dans les puces électroniques pour suivre les chats et les chiens de compagnie.

« Nous avons ensuite installé des mangeoires automatisées dans les champs de la campagne. Ainsi, chaque fois que les oiseaux atterrissent sur l’une de ces mangeoires, la mangeoire détectera automatiquement qui est cet oiseau », a déclaré Thornton, co-auteur.

Les mangeoires, dit-il, viennent par paires. Dans cette expérience, un côté distribuait des céréales de mauvaise qualité, tandis que l’autre distribuait « des vers de farine vraiment savoureux, qui sont comme des truffes pour les choucas ».

Les chercheurs ont divisé les oiseaux en deux groupes : A et B. Ils ont ensuite programmé les mangeoires pour qu’elles ne s’ouvrent que sous certaines conditions :

Pour un oiseau solitaire, seule la porte à grains s’ouvrirait. La porte des vers de farine est restée fermée.

Si un oiseau du groupe A et un oiseau du groupe B visitaient ensemble, aucune des portes ne s’ouvrirait.

Si deux oiseaux du groupe A ou deux oiseaux du groupe B visitaient ensemble, les deux portes s’ouvraient.

Les oiseaux, a déclaré Thornton, ont rapidement compris. Les anciennes amitiés se sont dissoutes et ils ont commencé à se présenter avec de nouveaux amis issus des bons groupes pour maximiser leur accès aux vers de farine.

REGARDER I Du solo au succès avec un distributeur automatique : Les choucas apprennent qu’ils peuvent obtenir de meilleures collations avec les bons liens sociaux, selon une étude Dans cette séquence d’une étude de l’Université d’Exeter, l’étiquette d’un choucas solo ne lui donne accès qu’à une mangeoire contenant du grain de mauvaise qualité. Mais lorsqu’un autre oiseau marqué se joint à nous, les mangeoires commencent à distribuer des vers de farine beaucoup plus savoureux.

« Les gens affirment souvent que la capacité à naviguer dans les aléas d’une vie sociale complexe est l’une des choses qui ont motivé l’évolution de l’intelligence chez les humains et chez certains autres animaux », a-t-il déclaré.

« Et donc, dans cette expérience, nous voulions voir, eh bien, si nous modifiions la valeur du fait de passer du temps avec différentes personnes, pourraient-ils apprendre cela ?… Et il s’avère qu’ils le peuvent. »

La famille d’abord

Mais les mangeoires automatiques n’ont pas séparé les oiseaux de leurs compagnons, enfants, parents ou frères et sœurs, a déclaré Thornton.

« Ces gars-là semblent rester unis contre vents et marées, même si cela signifie passer à côté de certaines récompenses à court terme », a déclaré Thornton.

Non seulement les choucas s’accouplent pour la vie, mais ils sont génétiquement monogames, ce qui signifie qu’ils ont toute leur progéniture ensemble.

« Cela ne vaut pas vraiment la peine de les abandonner pour quelques vers de farine », a déclaré Thornton.

L’étude de l’Université d’Exeter a révélé que même si les choucas s’associaient avec de nouveaux amis pour attraper des vers de farine, ils restaient proches de leur famille. (Iouri Kadobnov/AFP/Getty Images)

Claire O’Connell, qui n’a pas participé à l’étude, l’a qualifiée de « fascinant » sur comment et pourquoi les animaux nouent des relations non familiales – un phénomène rare et, selon elle, les scientifiques commencent tout juste à comprendre.

« Bien qu’ils puissent être bénéfiques dans certains contextes, investir du temps et de l’énergie dans des individus sans lien de parenté peut être une stratégie sociale risquée, surtout si des relations stables à long terme sont importantes pour la survie et la reproduction », a déclaré O’Connell, doctorant en sciences biologiques. Université de l’Université de Cincinnati, a déclaré à CBC dans un courriel.

Les résultats, a-t-elle déclaré, mettent en évidence la manière dont les choucas utilisent leurs compétences cognitives pour naviguer dans des situations sociales complexes.

« Les choucas se souviennent de leurs expériences antérieures avec les autres et utilisent ces informations pour prendre des décisions stratégiques sur comment, quand et pourquoi ils nouent ou entretiennent des relations supplémentaires. »

Mais sont-ils de vrais amis ?

Thornton dit que les chercheurs ne savent pas si les oiseaux qui ont appris à se nourrir ensemble ont réellement maintenu ces relations loin des mangeoires.

« Et il n’est pas vraiment clair si vous vous attendez à ce qu’ils le fassent », a déclaré Thornton. « Vous pourriez avoir des amis avec qui vous aimeriez aller au pub, mais qui ne seraient peut-être pas très utiles pour vous aider dans un travail, n’est-ce pas ? »

« C’est quelque chose que nous espérons examiner dans les travaux futurs. »

Si ces relations transactionnelles vous rendent cynique à l’égard des choucas, Thornton vous suggère de regarder à l’intérieur.

« Ils ajustent leurs relations de manière assez judicieuse et stratégique pour s’assurer d’obtenir les meilleures récompenses », a-t-il déclaré.

« Si vous réfléchissez à la façon dont nous gérons nos relations, vous savez, nos relations sont assez stratégiques, même si nous n’en sommes pas nécessairement conscients. »