Amis à ennemis: comment la relation entre Trump et DeSantis s’est détériorée au fil des ans

Il n’en a pas toujours été ainsi.

Avant que Donald Trump et Ron DeSantis ne soient les principaux rivaux pour l’investiture présidentielle républicaine de 2024, ils étaient des alliés.

Trump a donné un premier coup de pouce à la candidature de DeSantis au poste de gouverneur en tweetant son soutien avant même que DeSantis n’entre officiellement dans la course. Dans son discours de victoire de 2018, DeSantis s’est assuré de remercier le président en disant: « Je pense que nous aurons un excellent partenariat. »

Voici comment la relation entre DeSantis et Trump a évolué – et s’est effondrée – alors que les deux s’affrontent pour affronter le démocrate Joe Biden :

« UNISSEZ-VOUS DERRIÈRE LE BILLET RÉPUBLICAIN »

Au cours de la campagne présidentielle de 2016, DeSantis, alors membre du Congrès, a déclaré qu’il ne ferait pas d’approbation dans le domaine bondé, mais qu’il soutiendrait l’éventuel candidat.

Lorsque cela a fini par être Trump, DeSantis a publié une déclaration appelant ses collègues républicains à soutenir le célèbre homme d’affaires.

« Il est maintenant clair que Donald Trump accumulera les délégués nécessaires pour être nommé par le Parti républicain », a déclaré DeSantis dans un communiqué, selon NPR.

« Si nous voulons vaincre Hillary Clinton et avoir une chance de changer la trajectoire de notre pays, nous devons nous unir derrière le ticket républicain en novembre. »

LA SONDE RUSSIE

Au début de l’enquête de l’avocat spécial Robert Mueller sur les liens potentiels entre la campagne de Trump en 2016 et la Russie, DeSantis, alors membre du Congrès, a pris la défense du président pour offrir son soutien.

« Quoi que (Mueller) finisse par faire, cela n’a aucune légitimité, quand vous avez toutes ces preuves de parti pris politique et corrompu et le traitement disparate entre Hillary Clinton et ensuite comment ils traitent les associés de Trump », a déclaré DeSantis au commentateur de Fox News, Lou Dobbs. dans un de ces succès télévisés en décembre 2017.

TWEET DE SOUTIEN AVANT LA CAMPAGNE DES GUBERNATORIAUX

Avant que DeSantis n’entre dans la course au poste de gouverneur de Floride en 2018, il a demandé à Trump d’envoyer un tweet le présentant comme un bon candidat.

Trump obligé.

«Le membre du Congrès Ron DeSantis est un jeune leader brillant, Yale puis Harvard Law, qui ferait un GRAND gouverneur de Floride. Il aime notre pays et est un vrai COMBATTANT ! Trump a tweeté en décembre 2017.

CETTE ANNONCE AVEC DESANTIS CONSTRUISANT UN MUR AVEC LES BLOCS DE SES ENFANTS

L’un des moments les plus mémorables de la campagne de gouverneur de DeSantis a été une publicité avec ses enfants dans laquelle il montre aux électeurs à quel point il est dévoué à Trump.

« Construisez le mur », dit-il à sa fille Madison alors qu’elle empile des blocs de briques en carton.

Tenant son fils Mason sur ses genoux, DeSantis fait semblant de lui lire un extrait de « The Art of the Deal » de Trump : « Puis M. Trump a dit : ‘Tu es viré.’ J’adore cette partie.

Une autre scène montre DeSantis tenant une pancarte de campagne Trump devant Madison dans une chaise haute: « Make America Great Again », lit DeSantis.

DESANTIS REMERCIE TRUMP DANS LE DISCOURS DE LA VICTOIRE

Après avoir remporté de justesse sa course en 2018, DeSantis a distingué Trump dans son discours de victoire en reconnaissant les nombreuses personnes qui avaient soutenu sa campagne.

« Je tiens à remercier notre président de m’avoir soutenu alors que ce n’était pas nécessairement la chose intelligente à faire », a déclaré DeSantis. « M. Monsieur le Président, j’ai hâte de travailler avec vous pour faire avancer les priorités de la Floride. Je pense que tu vas en avoir marre que je t’appelle pour te demander des choses pour la Floride, mais j’attends ça avec impatience, et je pense que nous aurons un excellent partenariat.

BIENVENUE EN FLORIDE, MR. PRÉSIDENT

En 2019, Trump a changé sa résidence de Trump Tower à New York à Mar-a-Lago à Palm Beach, en Floride, et a organisé un «rassemblement de retour» avec le gouverneur DeSantis près de Miami.

« Bienvenue chez vous en Floride », lui a dit DeSantis.

Trump a plaisanté en disant que DeSantis « mieux vaut ne pas être plus populaire en Floride que moi » après avoir longuement applaudi le gouverneur. Il a ensuite suggéré à la foule que DeSantis devrait porter des vestes moins fréquemment pour que les gens sachent qu’il n’est pas gros.

RÉPONSE PRÉCOCE À LA COVID-19

Au cours des premières semaines de la pandémie de coronavirus, Trump a applaudi DeSantis pour la façon dont il avait géré la gestion de la réponse au virus.

« Il a bien fait beaucoup de choses. Et il a été vraiment – je veux dire, il se soucie tellement des soins de santé. Il se soucie tellement du coût des médicaments sur ordonnance. Il a été un gouverneur fantastique pour la Floride. Ils sont très contents de lui », a déclaré Trump lors d’une conférence de presse.

DeSantis a d’abord résisté à l’émission d’une ordonnance de séjour à domicile dans tout l’État, mais a inversé le cap et l’a émise après avoir fait face à la pression des conseillers de Trump et de la Maison Blanche.

TRUMP plaisante sur le renvoi de DESANTIS S’IL PERD LA FLORIDE

Lors d’un événement de campagne avant les élections de 2020, Trump a fait l’éloge de DeSantis et l’a appelé un ami, mais a également plaisanté en disant qu’il blâmerait le gouverneur s’il ne gagnait pas la Floride.

« Je vais le virer d’une manière ou d’une autre. Je vais le virer. Je trouverai un moyen », a-t-il déclaré.

Trump a fini par gagner la Floride en 2020 de 3,4 points de pourcentage – une marge de victoire plus importante qu’en 2016.

UN BILLET TRUMP-DESANTIS ?

Trump et DeSantis sont restés publiquement favorables l’un à l’autre au début de 2021 – à tel point que Trump a même proposé le gouverneur de Floride comme possible colistier pour 2024.

« Beaucoup de gens aiment ça », a déclaré Trump à l’animatrice de Fox Business, Maria Bartiromo, en avril 2021. « Vous savez, je dis simplement ce que je lis et ce que vous lisez. Ils adorent ce billet. Mais Ron serait certainement considéré. C’est un gars formidable.

DESANTIS DEVIENT DESANCTIMONIEUX

Alors que le profil national de DeSantis commençait à augmenter, il a également parlé de son potentiel en tant que candidat à la présidentielle de 2024 – et l’ancien président l’a remarqué.

« Si je l’affrontais, je le battrais comme je battrais tout le monde », a déclaré Trump à propos de DeSantis en octobre 2021, tout en disant qu’il ne s’attendait pas à ce que le gouverneur le défie.

Quelques jours avant les élections de mi-mandat de 2022, Trump a dévoilé son nouveau surnom pour le gouverneur : Ron DeSanctimonious. Il s’est ensuite rendu à Miami pour un rassemblement pour soutenir le sénateur américain Marco Rubio – mais pas DeSantis, qui organisait un événement de campagne distinct le même jour pour sa propre réélection.

Dans les jours qui ont suivi la victoire de DeSantis à la réélection, Trump a publié une déclaration le qualifiant de «gouverneur RÉPUBLICAIN moyen avec d’excellentes relations publiques» et le critiquant de ne pas avoir exclu une candidature présidentielle de 2024.

« Il dit: » Je me concentre uniquement sur la course du gouverneur, je ne regarde pas vers l’avenir. Eh bien, en termes de loyauté et de classe, ce n’est vraiment pas la bonne réponse », a déclaré Trump.

DeSantis, invité à commenter les remarques de Trump lors d’une conférence de presse, a déclaré qu’être la cible d’attaques faisait simplement partie du travail.

« Ce que vous apprenez, c’est tout ce qui n’est que du bruit », a déclaré DeSantis.

LES ATTAQUES S’AGRANDISSENT

Ces derniers mois, Trump a considérablement intensifié sa critique de DeSantis, prenant particulièrement ombrage de ce qu’il considère comme l’ingratitude du gouverneur.

« DeSantis a été élu grâce à moi. Vous vous souvenez qu’il n’avait rien. Il était mort. Il quittait la course. Il est venu et il m’a supplié, m’a supplié d’obtenir une approbation », a déclaré Trump à l’animateur de radio conservateur Hugh Hewitt en février. « Il a dit: » Si vous m’approuvez, je gagnerai. Et il y avait des larmes qui coulaient de ses yeux.

La campagne de Trump a ressuscité la publicité DeSantis de 2018 pour rappeler aux téléspectateurs l’aide de Trump dans l’ascension politique du gouverneur.

« N’est-il pas temps que DeSantis se souvienne comment il est arrivé là où il est? » dit l’annonce.

Trump a également partagé une photo suggérant une irrégularité lorsque DeSantis était enseignant il y a deux décennies, malgré aucune preuve de cela; a déclaré que DeSantis avait besoin d’une greffe de personnalité; et a diffusé une publicité accusant DeSantis de « coller ses doigts là où ils n’appartiennent pas » – une référence à un rapport du Daily Beast selon lequel le gouverneur a déjà mangé du pudding au chocolat avec ses doigts.

Mercredi, après que l’annonce présidentielle de DeSantis sur Twitter Spaces ait été en proie à des pépins, Trump a publié une vidéo sur Truth Social d’une fusée « Ron » tombant et explosant.

DESANTIS SE REFUSE — UN GENRE DE

Bien que le gouverneur de Floride ait largement évité la confrontation avec Trump, il a réussi à renvoyer quelques coups.

Alors que les procureurs préparaient un acte d’accusation contre Donald Trump à New York, DeSantis a critiqué l’enquête mais a également déclaré: « Je ne sais pas ce qui se passe en payant de l’argent silencieux à une star du porno pour obtenir le silence sur un type d’affaire présumée. »

Dans une interview de Piers Morgan diffusée quelques jours plus tard, il a ri d’une question sur les surnoms que Trump utilisait pour lui.

« Je ne sais pas comment épeler DeSanctimonious. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais j’aime bien ça. C’est long, il y a beaucoup de voyelles. Je veux dire, alors on va faire avec ça. C’est très bien. Vous pouvez m’appeler comme vous voulez, tant que vous m’appelez également un gagnant », a déclaré DeSantis.

Mercredi, après le lancement de sa campagne, DeSantis a évité de faire référence à Trump par son nom, mais l’a subtilement interrogé sur les pertes des élections républicaines nationales.

« Nous devons mettre fin à la culture de la défaite qui a infecté le Parti républicain ces dernières années », a déclaré DeSantis sur Twitter Spaces. « Les dogmes fatigués du passé sont inadéquats pour un avenir dynamique. Nous devons regarder vers l’avant et non vers l’arrière.