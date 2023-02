Amira Elghawaby s’excuse pour des propos sur les Québécois

OTTAWA –

La nouvelle représentante spéciale du Canada pour la lutte contre l’islamophobie se dit désolée que ses propos aient blessé les Québécois.

Amira Elghawaby s’est excusée en anglais avant une rencontre aujourd’hui avec le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet.

Elle dit qu’elle est “extrêmement désolée” de la façon dont ses paroles ont porté et de la façon dont elles ont blessé les Québécois, et qu’elle écoutera attentivement et que c’est ça le dialogue.

Plusieurs politiciens du Québec ont demandé l’annulation de la nomination d’Elghawaby en raison des commentaires qu’elle a faits dans un article d’opinion co-écrit en 2019.

La colonne a cité des données de sondage pour dire que “une majorité de Québécois” qui ont soutenu le projet de loi 21 avaient également des opinions anti-musulmanes.

Le premier ministre Justin Trudeau a soutenu la décision de nommer Elghawaby à ce poste, affirmant qu’elle est la bonne personne pour aider les Canadiens à résoudre des questions difficiles sur la religion.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 1er février 2023.