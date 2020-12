Amir Khan a de nouveau enfreint la réglementation Covid-19 après avoir rencontré de près un haut responsable politique pakistanais qui a été testé positif au virus à peine 48 heures plus tard.

Khan a serré la main et posé pour des photos avec Usman Buzdar, ministre en chef de la province du Pendjab, lors d’un événement de boxe très médiatisé le 19 décembre qu’il a aidé à organiser dans le pays.

Mais au lieu de respecter les règles pour ceux qui entrent en contact avec une personne testée positive, Khan s’est envolé pour Dubaï où il a chaleureusement embrassé Cristiano Ronaldo lors d’une cérémonie de remise de prix dimanche.

Violation: Amir Khan a de nouveau enfreint la réglementation Covid-19 après avoir rencontré de près un haut responsable politique pakistanais qui a été testé positif au virus à peine 48 heures plus tard

Selon les règles, Khan aurait dû maintenir une distance de deux mètres et porter un masque facial dans la mesure du possible. Les personnes présentant des symptômes doivent passer un test.

Khan était au Pakistan pour une série de combats de boxe de haut niveau qui ont eu lieu à la maison du gouverneur à Lahore. Il était également accompagné de sa femme Faryal Makhdoom qui se tenait à côté de M. Buzdar pour les caméras.

Juste une semaine après que le ministre en chef ait été testé positif, Khan s’est rendu à Dubaï pour les Globe Soccer Awards, publiant une photo sur son compte Instagram dans laquelle lui et Ronaldo se serrent chaleureusement la main, le footballeur plaçant son bras autour de lui.

Faryal, 29 ans, a également assisté à l’événement fastueux, coupant une silhouette glamour aux côtés de Khan, 34 ans.

Événement: au lieu de respecter les règles pour ceux qui entrent en contact avec une personne testée positive, Khan s’est envolé pour Dubaï où il a chaleureusement embrassé Cristiano Ronaldo lors d’une cérémonie de remise des prix dimanche.

Sur la photo: Khan et son épouse Faryal Makhdoom ont posé pour des photos avec Usman Buzdar, ministre en chef de la province du Pendjab, lors d’un événement de boxe très médiatisé le 19 décembre qu’il a aidé à organiser dans le pays

Mais Ronaldo, qui a remporté le prix du joueur du siècle à Dubaï, n’était pas la seule personnalité de haut niveau à laquelle Khan s’est rapproché de l’annonce du résultat positif de M. Buzdar.

Juste un jour après que les médias pakistanais l’ont rapporté, Khan a rencontré le Premier ministre du pays, Imran Khan.

Sur une photo publiée sur son compte Instagram, le boxeur peut être vu marchant aux côtés du premier ministre pakistanais et d’un haut général militaire, sans masque.

Khan a également posté une photo de lui aux côtés de deux hauts policiers pakistanais, révélant qu’ils avaient apprécié un « barbecue de fin de soirée ».

Contact: Khan a serré la main et a posé pour des photos avec Buzdar, les deux ne portant pas de masque facial lors de l’événement

Annonce: Le 21 décembre, à peine 48 heures plus tard, Buzdar a été testé positif au COVID-19

Le voyage de Khan et Faryal au Pakistan et à Dubaï à Noël et au Nouvel An était déjà controversé après avoir été critiquée pour avoir voyagé à l’étranger malgré les symptômes de Covid-19.

Faryal s’était vanté d’avoir perdu 2,7 kg lors d’une session de questions et réponses avec ses 900000 abonnés sur Instagram – ayant perdu son sens du goût et de l’odorat, l’un des symptômes du coronavirus.

Toute personne présentant des symptômes ne devrait pas pouvoir voler.

Visite: Khan était au Pakistan pour une série de combats de boxe de haut niveau qui ont eu lieu à la maison du gouverneur à Lahore (photo avec Usman Buzdar)

Sortir: Juste un jour après que les médias pakistanais l’ont rapporté, Khan a rencontré le Premier ministre du pays, Imran Khan. Dans un cliché posté sur Instagram, le boxeur – à l’extrême droite, peut être vu marchant aux côtés du premier ministre pakistanais et d’un général militaire senior, sans masque

Les actions de Khan au Pakistan et à Dubaï ne sont que les dernières d’une série de transgressions Covid-19 qui l’ont vu à plusieurs reprises, et sa femme embourbée dans la controverse au cours de l’année écoulée.

Plus tôt ce mois-ci, une fête d’anniversaire surprise a été organisée pour lui avec au moins 18 personnes dans un manoir luxueux.

L’ancien champion du monde de Bolton, dans le Grand Manchester, a publié une vidéo du grand rassemblement sur ses réseaux sociaux, disant à la caméra: « Tous les garçons sont ici. »

Khan a déclaré que la fête était une « surprise », sa famille et ses amis semblant également avoir embauché un chef privé et installé un énorme panneau lumineux affichant son surnom de « King ».

Glam: Juste une semaine après que le ministre en chef ait été testé positif, Khan s’est rendu à Dubaï pour les Globe Soccer Awards avec son épouse Faryal Makhdoom (photographiée lors de l’événement dimanche)

En mai, il a organisé une fête d’anniversaire en famille pour sa fille de six ans.

Le boxeur et Faryal ont organisé la fête surprise pour Lamaisah chez eux à Bolton et il n’a pas pu résister à la publication d’une vidéo de l’événement à ses 1,3 million d’abonnés Instagram.

Dans le clip de 55 secondes de l’anniversaire de Lamaisah, au moins neuf parents ont pu être vus rassemblés et attendant de surprendre la petite fille avec un gâteau, contrairement à la réglementation Covid-19.

Un mois avant en avril, Khan a ignoré les règles de distanciation sociale après une réunion émotionnelle avec ses parents, ses frères et sœurs et d’autres proches pour l’Aïd.

Ce mois-là, il a été critiqué pour avoir organisé un dîner à emporter pour cinq amis chez lui alors que le pays était verrouillé.

« J’ai perdu six livres »: le voyage de Khan et Faryal au Pakistan et à Dubaï à Noël et au Nouvel An était déjà controversé après avoir été critiquée pour avoir voyagé à l’étranger malgré des symptômes de Covid-19 tels que la perte du goût et de l’odorat

Flouting: Cela survient quelques jours après qu’Amir ait été accusé d’avoir violé de manière flagrante les règles du coronavirus après une fête d’anniversaire avec au moins 18 personnes dans un manoir luxueux

Ironiquement, le boxeur avait déjà publié une vidéo exhortant les gens à rester chez eux et à suivre les conseils du gouvernement sur les coronavirus sur la distanciation sociale.

Dans une excuse rampante, Amir a déclaré à MailOnline: « Je me suis trompé et je suis vraiment désolé pour le public britannique. Je n’aurais pas dû organiser cette fête pour mes amis et dès que j’ai posté la vidéo, j’ai réalisé qu’elle envoyait un mauvais message.

«C’était vraiment stupide de ma part et une chose très stupide à faire. Je me mets en danger ainsi que mes amis. J’aurais aimé écouter mes propres conseils.

«Je peux comprendre pourquoi certaines personnes me traitent d’hypocrite, mais je veux leur promettre que je ne referai pas quelque chose comme ça.

Khan a été contacté pour commenter son voyage au Pakistan et à Dubaï.

Se vanter: l’ancien champion du monde de boxe Amir de Bolton, dans le Grand Manchester, a récemment publié une vidéo du grand rassemblement, disant à la caméra « tous les garçons sont ici »