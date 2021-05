Amir Jordan est banni après avoir perdu contre Kenny Williams dans un match sans disqualification

L’épisode de cette semaine de NXT UK a été témoin du bannissement d’Amir Jordan lors du match de titre contre Kenny Williams, également dans l’émission était un match en tête-à-tête entre Dave Mastiff et Ilja Dragunov. De plus, Saxon Huxley a affronté Trent Seven de Moustache Mountain dans une bataille intense.

Voici un aperçu des résultats de l’épisode de jeudi:

Ilja Dragunov contre Dave Mastiff

Dans le combat d’ouverture, Ilja Dragunov a chargé directement Dave Mastiff avec une grosse botte.Après avoir échangé des frappes et tenté de chutes, le match s’est soudainement arrêté lorsque Dragunov a frappé Mastiff dans le nez avec un coup de coude vicieux. Il a ensuite sauté sur le dos et a frappé deux autres coups de coude avant que Mastiff ne le jette sur le tapis. Mais, l’arbitre a eu un aperçu de la blessure de Mastiff et a appelé à la cloche.

Vainqueur: Ilja Dragunov via arrêt d’arbitre

Sessions Supernova sur NXT UK

Noam Dar faisant sa première apparition a été rejoint par Sha Samuels. Il a salué l’univers NXT UK tout en présentant Nathan Fraser comme son invité. Fraser a discuté du développement de son style de lutte dans NXT UK. Il a été interrompu par Samuels qui a proclamé que Fraser n’est pas un «vrai lutteur britannique» et l’a surnommé une fraude.

Saxon Huxley contre Trent Seven

Dans un exploit surprise, Trent Seven a remporté une victoire contre le dangereux Saxon Huxley. Il a frôlé le fait d’avoir été ridiculisé par Sam Gradwell du Tron depuis la ligne de touche en pliant Huxley avec un suplex de dragon et en le frappant avec le Seven Stars Lariat pour remporter la victoire.

Gagnant: Trent Seven via pinfall

Amir Jordan contre Kenny Williams

L’événement principal de la NXT UK a été le match à enjeux élevés entre Jordan et Williams dans un perdant sans disqualification contraint de quitter la marque. Le match barbare a vu Williams mutiler l’épaule déjà blessée de Jordan avec des coups de pied sauvages et même pulvériser ses yeux avec un extincteur et le dos le suplex à travers une table. Jordan a répondu en suplexant son ancien allié sur le béton exposé au bord du ring et en claquant à plusieurs reprises le visage de Williams contre une chaise en acier. Cependant, à la fin, Williams a remporté la victoire après avoir laissé tomber Jordan sur le tendeur en acier exposé et l’avoir conduit face à face sur une chaise en acier.

Vainqueur: Kenny Williams par pinfall

